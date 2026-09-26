Locutor de noticias Johnny García presenta su segundo libro: «El Cadáver emprendió la huida»

Por : Virgilio Lora Gómez

El reconocido locutor de noticias Johnny García puso en circulación su segundo libro, “El Cadáver emprendió la huida”, una obra que recoge las memorias y anécdotas más significativas de su trayectoria en la radiodifusión dominicana.

La publicación repasa pasajes de su vida profesional como locutor de noticias en emisoras como Radio Antillas, La Voz del Trópico 790 AM, Radio Cristal 710 AM y Radio Mil 1180 AM donde consolidó una carrera marcada por la calidad, el profesionalismo y el respeto del público.

En su prólogo, García rememora sus inicios en la radio a mediados de los años 60, una travesía que alcanzó su punto más alto en la década de los 90 como lector de noticias de Radio Mil Informando. “Muchos amigos y familiares, a través del tiempo, me han instado a plasmar con letras ese repertorio de anécdotas. Uno de ellos es el destacado locutor y amigo JM Hidalgo, quien insistió en los últimos años para que finalmente tomara la decisión”, expresó García. Agregó que su propósito al escribir esta obra no es literario, sino histórico.

“Decidí hacer este libro —El Cadáver emprendió la huida— sin ambiciones y sin ínfulas de literato. Me embarco en este propósito con el único deseo de enriquecer y, sobre todo, preservar el anecdotario de la radio dominicana”, afirmó durante el evento realizado en el salón de vinos del emblemático restaurante Boga Boga, espacio cedido por su propietario, Emilio Montoiro.

Trayectoria del locutor de noticias Johnny García Johnny García es uno de los locutores dominicanos más respetados por su impecable trayectoria en la radio.

Inició su carrera en la década de los 60, una época dorada para la radiodifusión nacional. Su recorrido incluye destacadas participaciones en: Radio Antillas Uno de sus primeros trabajos, donde ingresó gracias al apoyo de su amigo Felipe Gil que era locutor musical de la emisora.

Allí ganó reconocimiento por su estilo pulcro y profesional. La Voz del Trópico 790 AM Fue la estación donde debutó como lector de noticias, de la mano de Luis Román Scheker Vallejo.

Durante esta etapa creó la sección Micro Noticias del Agro para el Noticiario Radio Reporte. Su iniciativa llamó la atención del propietario Joaquín Custals Pellecier, quien junto al director de prensa Mario Rivadulla abrió nuevas oportunidades para su crecimiento profesional.

Radio Cristal 710 AM Continuó su ascenso como lector de noticias en Radio Cadena Informativa, compartiendo cabina con figuras como Darío Aracena, Reinaldo Balcácer y Johnny Díaz.

Radio Mil 1180 AM

En 1977 se integró al prestigioso noticiario Radio Mil Informando, convirtiéndose en una de sus voces emblemáticas, primero junto a Buenaventura Bueno Torres y Joaquín Jiménez Maxwell.

Más adelante compartió roles con Fernando Valerio, Wilfredo Muñoz y luego con José Bejarán en los años 80.

Tras una renuncia temporal por asuntos familiares, regresó en 1990 por invitación del propietario de la emisora Manuel María Pimentel para hacerse cargo de las emisiones meridianas y vespertina de Radio Mil Informando culminando su carrera como lector de noticias.

“Radio Mil estaba en la mentalidad de la población y me marcó profundamente, porque fuimos una gran familia radial”, expresó García.

Recordó además la estricta supervisión del director de Radio Mil 1180 AM, Joaquín Jiménez Maxwell, quien garantizaba la excelencia del locutor musical y noticioso.

Un legado en la radio dominicana Johnny García sostiene que su paso por Radio Mil Informando, una de las estaciones pioneras de la amplitud modulada en frecuencia 1180, dejó una huella imborrable en su vida profesional.

Su voz, junto a la de Bueno Torres y José Bejarán, forma parte del legado histórico de la radio dominicana.

A lo largo de los años ha sido reconocido por su facilidad para conectar con el público, su dominio del medio y su carisma.

Su pasión por la radiodifusión lo impulsa ahora a compartir su vasta experiencia a través de “El Cadáver emprendió la huida”, una obra que promete convertirse en referencia para quienes aman la radio y para las nuevas generaciones de locutores que lo consideran un mentor y guía

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