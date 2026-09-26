Voleibol RD queda fuera del podio en Final Six Venció 3-1 a Cuba y peleará el por 5to lugar

ZINACANTEPEC, México, 26 de septiembre de 2026.- El sexteto femenino de la República Dominicana derrotó este viernes a Cuba 3-1 (29-27, 25-18, 26-28, 25-22) para cerrar la ronda preliminar del NORCECA Final Six Femenino 2026 en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán de Zinacantepec. A pesar del revés, Cuba aseguró su lugar en las semifinales al ganar el tercer set, el único que necesitaba para avanzar.

Ambos equipos finalizaron la ronda preliminar con récord de 2-3, pero Cuba avanzó con 11 puntos, uno más que República Dominicana, que sumó 10. República Dominicana disputará este domingo el quinto lugar ante Canadá, mientras que Cuba avanza a las semifinales.

República Dominicana tuvo ventaja de 56-49 en ataques y 7-2 en saques directos, mientras que ambos equipos terminaron con 14 bloqueos. Las dominicanas concedieron 30 puntos por errores y Cuba 28.

República Dominicana se impuso en un disputado primer set 29-27, antes de tomar mayor control en el segundo para ganarlo 25-18 y colocarse arriba 2-0. Cuba, que necesitaba ganar solamente un set para asegurar su clasificación a las semifinales, respondió en un dramático tercer set. Las cubanas resistieron un cerrado desenlace y se llevaron el set 28-26 para sellar su lugar entre los cuatro mejores equipos.

Con Cuba ya clasificada a las semifinales, República Dominicana retomó el control en el cuarto set. Las dominicanas tomaron ventaja y contuvieron a Cuba en el cierre para completar la victoria 25-22.

Flormarie Heredia encabezó a República Dominicana con 19 puntos, seguida por Geraldine González con 12. Florangel Terrero y Katielle Alonzo aportaron 11 puntos cada una, mientras que Alondra Tapia sumó 10.

Por Cuba, Yalain Regla De La Peña y Dayana Martínez anotaron 14 puntos cada una, mientras que Whitney James finalizó con 13.

Luizomar De Moura, entrenador de Cuba: “Avanzamos a las semifinales, estamos haciendo una gran competencia. Sabíamos que teníamos que ganar un set para avanzar. Ha sido una competencia dura, con bastantes juegos, y logramos la clasificación a pesar de tener problemas físicos. Ya empezamos a prepararnos para la semifinal y estoy muy feliz de alcanzar esta instancia”.

Pie de foto

Martínez, de Cuba, trata de burlar la defensa de dos jugadoras de la República Dominicana en el segundo sets.

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