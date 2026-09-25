Diputado Moronta agradece al presidente Abinader designación de cónsul en Connecticut

NUEVA YORK.- El diputado de ultramar por la circunscripción número 1 de Estados Unidos, Cirilo Moronta, expresó que el presidente Luis Abinader puso el oído en el corazón de la comunidad dominicana residente en el estado de Connecticut, al designar una cónsul general para brindar servicios a sus connacionales allí y en lugares circundantes.

El decreto número 596-26, en su artículo 4, nombra a la doctora Bélgica Soler, quien se desempeñaba como cónsul en Amberes, Reino de Bélgica, y fue trasladada con las mismas funciones a Hartford, Connecticut, ciudad conocida históricamente como la capital mundial de los seguros. Soler fue sustituida en el país europeo por Lily G. Florentino Rosario.

Moronta sostiene que con la medida del presidente se beneficiarán decenas de miles de dominicanos, ya que no tendrán que trasladarse a grandes distancias, como Nueva York, Nueva Jersey o Pensilvania, donde existen sedes consulares, para obtener algún documento de interés, evitando así perder uno o dos días de trabajo.

Entre las principales ciudades de Connecticut con población dominicana figura Bridgeport, que concentra el mayor número de residentes de esa nacionalidad en el estado. Asimismo, Waterbury alberga una comunidad quisqueyana muy activa y visible, y Danbury también cuenta con un importante segmento de esa población.

Mientras Hartford, New Haven y Stamford son centros urbanos donde reside una parte significativa de esta comunidad y se realizan diversos eventos culturales.

Con una población quisqueyana de 65,132 personas, Connecticut se posiciona como el séptimo estado de Estados Unidos con mayor cantidad de dominicanos residentes y, al mismo tiempo, encabeza el listado de los estados con mejores condiciones de limpieza y salud ambiental del país, según un estudio de la firma de investigación Swiftdrain.

Por último, el diputado Moronta agradeció al mandatario por mantenerse atento a las necesidades de los dominicanos residentes en el exterior, quienes actualmente cuentan con múltiples servicios ofrecidos por instituciones como el INDEX, Banreservas, Infotep, SeNaSa, Mi Vivienda, Aduanas, ProDominicana, Intrant, Familia Feliz y los programas de Jubilaciones y Pensiones, entre otras.

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