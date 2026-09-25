En NY y estados aledaños esperan fuerte tormenta este fin de semana; dominicanos estarían entre los afectados

NUEVA YORK.- En esta ciudad y en los estados aledaños, donde reside más de un millón de dominicanos, además de personas de otras etnias, se espera este fin de semana una fuerte tormenta con lluvias, vientos de hasta 96 km/h e inundaciones costeras, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, podrían producirse caídas de árboles y tendidos eléctricos, cortes de energía y problemas en el transporte en toda la zona. La erosión de las playas, las grandes olas y las peligrosas corrientes de resaca también son motivo de preocupación.

El fenómeno atmosférico está siendo monitoreado por las autoridades para mantener informada a la ciudadanía.

Se recomienda a los neoyorquinos prepararse durante este fin de semana. «Si vive cerca de la costa, traslade su vehículo a zonas más elevadas o aléjelo de calles que se inundan habitualmente, y asegure cualquier objeto en el exterior que pueda ser arrastrado por los fuertes vientos», informan.

Las personas deben evitar nadar, practicar surf o navegar durante el fin de semana, debido a las peligrosas corrientes de resaca y al fuerte oleaje.

La gobernadora Kathy Hochul ordenó a las agencias estatales prepararse e instó a los neoyorquinos, especialmente a quienes viven en zonas bajas y a lo largo de la costa, a tomar las debidas precauciones.

La primera probabilidad de chubascos se prevé para este viernes por la tarde en el este de Long Island, con posibilidades de que las lluvias se extiendan a una zona más amplia durante el sábado.

La división de Puentes y Túneles de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) también podría restringir el paso de camiones con remolques vacíos y camiones en tándem durante los períodos de fuertes vientos, así como cerrar las pasarelas peatonales de los puentes si fuera necesario.

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