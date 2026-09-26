República Dominicana y Argentina suscriben acuerdo para ampliar conectividad aérea y oportunidades comerciales

El instrumento establece un nuevo marco para la operación de servicios aéreos entre

ambos países y crea condiciones para ampliar la conectividad, el turismo, el comercio y

las inversiones.

Nueva York, Estados Unidos.– La República Dominicana y la República Argentina suscribieron

un Acuerdo de Servicios Aéreos que establece un nuevo marco para facilitar y ampliar las

operaciones aéreas entre ambos países, fortaleciendo las condiciones para una mayor

conectividad y el desarrollo de oportunidades vinculadas al turismo, el comercio y las

inversiones.

El acuerdo, suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor –

Ito- Bisonó, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la

República Argentina, Pablo Quirno, establece las condiciones para que las aerolíneas designadas

por ambos países puedan operar servicios aéreos internacionales y contempla un esquema

flexible para el desarrollo de nuevas operaciones.

Entre sus disposiciones, el acuerdo permite que cada país designe una o más líneas aéreas para

operar los servicios convenidos y establece que estas podrán determinar la frecuencia y

capacidad de sus operaciones sobre la base de las condiciones comerciales del mercado.

Asimismo, contempla operaciones regulares y chárter, acuerdos de código compartido y otros

mecanismos de cooperación comercial entre aerolíneas, además de disposiciones sobre seguridad

operacional, protección de los pasajeros, asistencia en tierra y competencia leal.

El cuadro de rutas acordado permite a las aerolíneas designadas conectar cualquier punto de la

República Dominicana con cualquier punto de Argentina, incluyendo la posibilidad de

incorporar puntos intermedios y destinos posteriores, conforme a las condiciones establecidas en

el instrumento.

El instrumento, firmado en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de

la Asamblea General de las Naciones Unidas, se inscribe en la promoción de una diplomacia

económica activa que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la gestión del

canciller Bisonó, orientada a utilizar la acción exterior como una herramienta para ampliar

mercados, promover las exportaciones, atraer inversiones, incrementar el turismo y generar

nuevas oportunidades para los sectores productivos del país.

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