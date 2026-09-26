República Dominicana y Argentina suscriben acuerdo para ampliar conectividad aérea y oportunidades comerciales
El instrumento establece un nuevo marco para la operación de servicios aéreos entre
ambos países y crea condiciones para ampliar la conectividad, el turismo, el comercio y
las inversiones.
Nueva York, Estados Unidos.– La República Dominicana y la República Argentina suscribieron
un Acuerdo de Servicios Aéreos que establece un nuevo marco para facilitar y ampliar las
operaciones aéreas entre ambos países, fortaleciendo las condiciones para una mayor
conectividad y el desarrollo de oportunidades vinculadas al turismo, el comercio y las
inversiones.
El acuerdo, suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor –
Ito- Bisonó, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina, Pablo Quirno, establece las condiciones para que las aerolíneas designadas
por ambos países puedan operar servicios aéreos internacionales y contempla un esquema
flexible para el desarrollo de nuevas operaciones.
Entre sus disposiciones, el acuerdo permite que cada país designe una o más líneas aéreas para
operar los servicios convenidos y establece que estas podrán determinar la frecuencia y
capacidad de sus operaciones sobre la base de las condiciones comerciales del mercado.
Asimismo, contempla operaciones regulares y chárter, acuerdos de código compartido y otros
mecanismos de cooperación comercial entre aerolíneas, además de disposiciones sobre seguridad
operacional, protección de los pasajeros, asistencia en tierra y competencia leal.
El cuadro de rutas acordado permite a las aerolíneas designadas conectar cualquier punto de la
República Dominicana con cualquier punto de Argentina, incluyendo la posibilidad de
incorporar puntos intermedios y destinos posteriores, conforme a las condiciones establecidas en
el instrumento.
El instrumento, firmado en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, se inscribe en la promoción de una diplomacia
económica activa que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la gestión del
canciller Bisonó, orientada a utilizar la acción exterior como una herramienta para ampliar
mercados, promover las exportaciones, atraer inversiones, incrementar el turismo y generar
nuevas oportunidades para los sectores productivos del país.