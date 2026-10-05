Fundación LAM y Laboratorios LAM se unen a la Caminata Un Paso por la Salud Mental para promover conciencia y romper el estigma.

Santo Domingo, 5 de octubre de 2026.- En el marco de la Semana por la Salud Mental, Fundación LAM y Laboratorios LAM, en colaboración con la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, participaron en la Caminata Un Paso por la Salud Mental, realizada el pasado domingo 4 de octubre en el Parque Iberoamericano, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la salud mental, promover la búsqueda oportuna de ayuda y continuar derribando las estigmas que aún rodean a las condiciones de salud mental.

La caminata reunió a familias, profesionales de la salud, instituciones y organizaciones que caminaron bajo un mismo propósito: crear conciencia y promover una sociedad más empática y solidaria con las personas y familias que enfrentan desafíos relacionados con la salud mental.

Como parte del compromiso con iniciativas que contribuyen al bienestar de la sociedad, Fundación LAM y Laboratorios LAM, como entidades colaboradoras de esta caminata, respaldan este espacio que pone en el centro la prevención, la educación y la importancia de brindar apoyo a quienes enfrenta desafíos relacionados con la salud mental.

Para Fundación LAM, participar en estas iniciativas representa una oportunidad para continuar impulsando acciones que contribuyan a construir una sociedad más sensible y consciente sobre el tema.

La caminata contó con la participación del Voluntariado LAM, cuyos integrantes se sumaron con entusiasmo y compromiso, poniendo corazón en una causa que involucra a toda la sociedad.

Con este auspicio, Fundación LAM y Laboratorios LAM reafirmaron su compromiso con iniciativas de educación y sensibilización en materia de salud, promoviendo una sociedad más empática y solidaria.

Sobre Fundación LAM

Fundación LAM impulsa iniciativas de educación y sensibilización en salud mental, orientadas a facilitar el acceso a información, contribuir a la reducción del estigma y promover una cultura de prevención, escucha y búsqueda oportuna de apoyo.

Sobre Laboratorios LAM

Laboratorios LAM es una empresa farmacéutica con más de 42 años de trayectoria en la República Dominicana, comprometida con la calidad, la ética y el desarrollo del sector salud. A través de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa, impulsa acciones orientadas a contribuir al bienestar y fortalecer el acceso a iniciativas de salud en las comunidades donde opera.

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