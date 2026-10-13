Experto internacional revela las claves para comunicar con influencia y generar impacto

El reconocido conferencista y entrenador de public speaking Paco Benítez visitará por primera vez República Dominicana el próximo 29 de octubre, para encabezar la conferencia “The Power of Your Voice: Comunica – Influye – Transforma”, una experiencia diseñada para profesionales, emprendedores y líderes que buscan fortalecer su capacidad de influencia a través de la comunicación.

El encuentro se realizará en el Auditorio Laboratorios Rowe, a partir de las 4:00 p.m., bajo la organización de Laboratorio de Mentores, plataforma dominicana enfocada en el desarrollo de marcas personales y profesionales mediante formación especializada y mentoría estratégica.

Reconocido por medios internacionales como Forbes y The New York Finance, Benítez es considerado uno de los entrenadores de comunicación más influyentes de América Latina. Con cuatro participaciones en escenarios TEDx y más de 20,000 alumnos formados, su metodología se centra en transformar la voz en una herramienta de autoridad, conexión e impacto.

La jornada contará además con la participación de Jenniffer Arias, fundadora de Laboratorio de Mentores, comunicadora estratégica y coach organizacional, quien fungirá como mentora anfitriona del evento.

La conferencia ofrecerá herramientas prácticas para comunicar ideas con mayor claridad, fortalecer la presencia profesional y potenciar el posicionamiento personal en entornos cada vez más competitivos.

Sobre Paco Benitez

Paco Benítez es un emprendedor de origen mexicano, conferencista y uno de los entrenadores de Public Speaking más influyentes de América Latina, reconocido por prestigiosos medios globales como Forbes y The New York Finance. Apasionado por la comunicación y autodefinido con franqueza como el «enemigo número uno de la oratoria tradicional», ha llevado su metodología a escenarios internacionales de alto nivel, acumulando cuatro participaciones como orador en tarimas TEDx.



Ha ayudado a más de 20,000 alumnos a desarrollar sus habilidades para hablar en público. Su autoridad en la materia está respaldada por el título de Master Trainer otorgado por la Federación Internacional de Coaches y Conferencistas.



A través de su enfoque, Benítez se ha dedicado a desafiar los esquemas tradicionales de la oratoria convencional, ayudando a profesionales y líderes a transformar la palabra en un vehículo estratégico de influencia, autoridad y conexión genuina con sus audiencias.

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