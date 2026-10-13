Plaza Lama inaugura la temporada navideña, con nuevas tendencias para el hogar

Santo Domingo, D. N. – La Navidad vuelve a vestir los hogares dominicanos de sus colores más emblemáticos. Para esta temporada, Plaza Lama presenta una propuesta donde el verde, el rojo y el dorado se convierten en protagonistas, reinterpretando la tradición navideña con una mirada actual, elegante y llena de calidez.

La propuesta de este año parte de una combinación que permanece en el imaginario de la Navidad, pero que adquiere nuevas posibilidades a través de diferentes texturas, acabados y elementos decorativos. El verde aporta la conexión con la naturaleza y la esencia de la temporada; el rojo mantiene el carácter festivo y acogedor de estas fechas, mientras el dorado incorpora luminosidad y un toque sofisticado a los espacios.

La presentación de la temporada reunió a invitados especiales en un encuentro que marcó oficialmente la llegada de la Navidad a Plaza Lama y permitió descubrir las diferentes propuestas pensadas para transformar los hogares durante esta época del año.

Desde la decoración del árbol y los espacios de la casa hasta los detalles para recibir y compartir, Plaza Lama propone una Navidad en la que cada elemento tiene la oportunidad de convertirse en parte de una celebración y de los recuerdos que se construyen alrededor de ella.

“La Navidad siempre nos conecta con momentos especiales y con nuestras tradiciones. Este año quisimos llevar esa esencia a nuestros hogares a través de una propuesta que combina los colores que todos reconocemos con nuevas formas de vivir y disfrutar la temporada”, expresó Elsa Lama de González.

Con esta propuesta, Plaza Lama reafirma su capacidad de acompañar a las familias dominicanas en cada temporada, ofreciendo alternativas para el hogar que combinan tendencia, variedad y accesibilidad.

Con más de 95 años de trayectoria, Plaza Lama continúa formando parte de la vida de generaciones de dominicanos, evolucionando con los gustos y necesidades de sus clientes y convirtiéndose, año tras año, en uno de los referentes para preparar el hogar para las celebraciones de Navidad.

Este año, el verde, el rojo y el dorado vuelven a encontrarse para anunciar que la Navidad ya está aquí.

Sobre Plaza Lama

Fundada en 1929, Plaza Lama es una de las empresas más emblemáticas de la República Dominicana, con más de 95 años de trayectoria. Con presencia en Santo Domingo, Santiago y otras localidades del país, se ha posicionado como una tienda por departamentos líder en electrodomésticos, moda, hogar, supermercado y ferretería, brindando calidad, confianza y servicio a generaciones de familias dominicanas.

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