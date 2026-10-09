Everlast fortalece su presencia en Latinoamérica con una apuesta por el fitness y el lifestyle

Latinoamérica, octubre de 2026. — Everlast, reconocida por su trayectoria en los deportes de combate, continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento en Latinoamérica con una apuesta por ampliar su propuesta más allá del boxeo, incorporando categorías como fitness, training, wellness y lifestyle para conectar con nuevos perfiles de consumidores sin perder la identidad.

La compañía impulsa una visión integral del entrenamiento, acompañada por el fortalecimiento de su presencia física y digital, la evolución de su oferta de productos y el desarrollo de alianzas con actores del ecosistema deportivo.

El legado del boxeo como base de una propuesta de fitness integral

Bajo su filosofía Train for Life, Everlast busca trasladar los valores del boxeo: disciplina, perseverancia y superación, a una conversación más amplia sobre el entrenamiento y su papel en la vida cotidiana.

Su estrategia integra disciplinas como boxeo, movilidad, entrenamiento de fuerza y cardio, además de bienestar y una oferta de ropa deportiva orientada a consumidores que incorporan el ejercicio como parte de su estilo de vida.

“Nuestra estrategia no consiste en alejarnos del boxeo; consiste en hacer que el legado del boxeo sea la puerta de entrada a una conversación mucho más amplia sobre entrenamiento y superación personal”, señaló Daniela Naime, gerente de marketing regional de Everlast.

Esta evolución responde a una visión en la que el entrenamiento trasciende el rendimiento competitivo para convertirse en una experiencia vinculada con el bienestar y el estilo de vida.

Como parte de su apuesta por Latinoamérica, Everlast continúa fortaleciendo sus puntos de contacto con el consumidor mediante el desarrollo de su presencia física, los marketplaces y sus canales oficiales de comercio electrónico.

Asimismo, la compañía busca ampliar su cobertura y generar experiencias relevantes a través de alianzas con gimnasios, organizadores de eventos deportivos, entrenadores y atletas.

Esta estrategia también contempla nuevas formas de conectar con audiencias jóvenes y digitales, explorando territorios culturales como el gaming, el entretenimiento y la cultura urbana.

Un ejemplo es Choice of Fighters, la primera colaboración oficial entre Everlast y Street Fighter desarrollada para Latinoamérica, que conecta ambos universos a través de una colección de guantes de boxeo y MMA, vendas, sacos de entrenamiento, ropa deportiva, hoodies, bolsos y gorras.

La colección, lanzada regionalmente el 25 de septiembre de 2026, incorpora una experiencia digital interactiva y está disponible en Concept Stores, distribuidores autorizados y canales oficiales de comercio electrónico de Everlast en Latinoamérica.

“Choice of Fighters no es simplemente una colaboración estética entre dos marcas. Es una colaboración basada en una mentalidad compartida”, destacó Naime.

Una visión de crecimiento regional

De cara a los próximos años, Everlast busca continuar fortaleciendo su posicionamiento y preferencia de marca en Latinoamérica mediante una mayor presencia digital, una experiencia de retail más sólida y una oferta que conecte deportes de combate, training, apparel y wellness.

Con esta estrategia, la compañía reafirma su compromiso de evolucionar junto a las nuevas generaciones, manteniendo la autenticidad de su legado deportivo y llevando su filosofía Train for Life a nuevas formas de entrenar y vivir el deporte.

Para mayor información, síguenos en @everlastlatino

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