Santo Domingo, RD.- El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón expresaron su enérgico rechazo a las reiteradas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, de quien dicen ha sobrepasado los límites de sus funciones diplomáticas al pretender condicionar las decisiones del Estado dominicano respecto a las operaciones de la empresa vietnamita de telecomunicaciones Viettel y la procedencia de la tecnología que ésta utilizará en el país.

Las organizaciones consideraron inaceptable que la representante diplomática de una potencia extranjera pretenda establecer cuáles deben ser los socios comerciales y tecnológicos de la República Dominicana, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Advirtieron que estas actuaciones responden a los intereses geopolíticos y económicos de Washington en su disputa por la hegemonía mundial, particularmente frente a China, y no necesariamente a las necesidades de desarrollo del pueblo dominicano.

«La República Dominicana no es una colonia ni un protectorado de los Estados Unidos. Somos una nación soberana, con pleno derecho a establecer relaciones políticas, económicas, comerciales y tecnológicas con todos los países del mundo, sin tener que solicitar autorización ni someternos al visto bueno de ninguna potencia extranjera», expresó María Teresa cabrera, presidenta del Frente Amplio.

El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón señalaron que el artículo 3 de la Constitución dominicana consagra la inviolabilidad de la soberanía nacional y el principio de no intervención, mientras que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece la obligación de los representantes diplomáticos de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor, en consecuencia, reclamaron que la embajadora ajuste sus actuaciones a los principios y límites que rigen las relaciones diplomáticas entre Estados soberanos

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