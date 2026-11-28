Maranatha Energy inicia segunda fase de parque solar que duplicará su capacidad de generación a 20 megavatios

El proyecto incorporará un sistema de almacenamiento en baterías de 20 MWh para fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

La inversión conjunta en las dos fases del parque solar se estima en veinticinco millones de dólares.

Santo Domingo, República Dominicana.- La empresa Maranatha Energy Investment SRL, de capital netamente dominicano, dio el primer picazo para iniciar la construcción de la segunda fase de su parque solar fotovoltaico en Santo Domingo Este, expansión que elevará de 10 a 20 megavatios su capacidad de generación de energía limpia y que incorporará tecnología de almacenamiento en baterías para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

El acto contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Joel Adrián Santos Echavarría, y representantes del sector empresarial y energético, quienes acompañaron a los ejecutivos de la empresa en este nuevo paso de desarrollo de infraestructura de generación renovable en el país.

Maranatha Energy Investment SRL, dedicada al desarrollo e implementación de proyectos de energía renovable y a la comercialización de energía limpia, completó en el año 2024 la construcción y puesta en operación de su primer parque solar fotovoltaico de diez megavatios nominales. Este año obtuvo los permisos para ampliar su capacidad a 20 megavatios nominales.

La empresa tiene como principales socios a Romana Enterprise, SRL (RENTER, SRL) y Grupo Sención.

Impacto energético y ambiental Al pronunciar las palabras centrales del acto, el ingeniero Francisco de la Cruz Mejía, fundador de RENTER, SRL, recordó que el proyecto nació como una iniciativa de emprendimiento orientada a producir energía limpia y que hoy cuenta con una primera fase construida y conectada a la red eléctrica nacional.

Explicó que los 10 megavatios nominales de la primera fase permiten generar aproximadamente 15,900 megavatios hora (MWh) de energía al año, un volumen equivalente al consumo mensual de entre 4,700 y 5,900 hogares promedio, de acuerdo con los parámetros de consumo considerados.

De la Cruz Mejía indicó que esta producción representa un aporte ambiental significativo, con un potencial estimado de reducción de emisiones de aproximadamente 10,572 toneladas de CO₂ al año.

En términos ambientales, señaló que la mitigación estimada de emisiones equivale al trabajo de absorción de carbono de más de 450,000 árboles o a retirar de circulación aproximadamente 2,100 vehículos de combustión cada año.

Con la entrada en operación de la segunda fase, estos indicadores de generación y beneficios ambientales podrán duplicarse, de acuerdo con la capacidad proyectada del parque.

La inversión conjunta en las dos fases del parque solar se estima en veinticinco millones de dólares.

Aporte a la estabilidad del sistema eléctrico Uno de los principales componentes tecnológicos de esta ampliación será la incorporación de un Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (SAEB), con capacidad de 5 megavatios durante cuatro horas, equivalente a 20 megavatios hora (MWh).

Este sistema permitirá almacenar energía para despacharla en los momentos en que sea requerida por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), facilitando una gestión más eficiente de la generación fotovoltaica.

De acuerdo con lo explicado por los ejecutivos del proyecto, esta tecnología también permitirá aportar regulación primaria de frecuencia y contribuir a una mayor estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico.

La incorporación del almacenamiento se enmarca en la evolución tecnológica del sector energético dominicano y en las directrices y normativas promovidas por el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad.

Características de la segunda fase La ampliación contempla la instalación de 10 megavatios nominales de generación, equivalentes a 12.74 megavatios pico (MWp), mediante 20,216 paneles solares Jinko de 630 vatios pico (Wp) de alta eficiencia.

Los módulos están preparados para soportar vientos de hasta 250 kilómetros por hora, una característica relevante para la infraestructura energética en un país expuesto a fenómenos atmosféricos tropicales.

Además, contará con una línea de transmisión de alta tensión de seis kilómetros, a 69 kilovoltios, que conectará directamente las instalaciones con la red nacional a través de la línea Km 24–Hainamosa.

La construcción Durante el acto, Joel Sención, del Grupo Sención, se refirió al avance alcanzado para materializar esta nueva etapa del proyecto.

La empresa informó que cuenta con la permisología necesaria para iniciar los trabajos de construcción de manera inmediata y que parte de los materiales y equipos requeridos ya se encuentran en el país.

Con esta ampliación, Maranatha Energy Investment reafirma su apuesta por el desarrollo de infraestructura energética renovable de capital dominicano, contribuyendo a diversificar la matriz de generación eléctrica, reducir la dependencia de combustibles importados e incorporar soluciones tecnológicas que fortalezcan la seguridad energética del país.