Monseñor de la Rosa y Carpio recibió a familias y comunidades en exposición del Belén navideño

Santiago de los Caballeros- Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio abrió las puertas de su residencia para recibir a familias, grupos apostólicos y comunidades que visitaron la exposición del Belén navideño instalado en la sala de su hogar, una iniciativa que permitió a los participantes contemplar y reflexionar sobre el misterio del nacimiento de Jesús

La iniciativa surgió de una tradición familiar de Amaurys Rodríguez, quien explicó que desde el año 2014 realizaba este tipo de montaje junto a sus familiares, la experiencia fue ampliada con el respaldo de monseñor de la Rosa y Carpio, quien propuso aumentar las dimensiones del Belén y abrir las puertas de su residencia para recibir visitantes

Rodríguez informó que durante el desarrollo de la actividad recibieron alrededor de 12 grupos, integrados por un mínimo de 10 y un máximo de 30 personas, quienes participaron en una experiencia de encuentro familiar y espiritual

Durante las visitas, los participantes disfrutaron de recorridos guiados de aproximadamente 20 minutos y dinámicas especiales de una hora, mediante las cuales pudieron descubrir los diferentes elementos que componían el Belén y conocer su significado religioso y espiritual

La maestra Elsa Brito de Domínguez, tuvo una participación importante en la coordinación del grupo visitante y en el desarrollo de esta experiencia, que reunió a personas interesadas en compartir momentos de reflexión, aprendizaje y espiritualidad en torno al nacimiento de Jesucristo.

La actividad se desarrolló de manera completamente gratuita y estuvo dirigida a familias, comunidades parroquiales y movimientos apostólicos, entre ellos Encuentro Católico, Encuentro Matrimonial, Movimiento Familiar Cristiano, Legión de María y grupos del Corazón de Jesús.

Como parte de la experiencia de integración, las familias tuvieron la oportunidad de llevar sus propias cenas y picaderas para compartir, convirtiendo las visitas en espacios de fraternidad, convivencia y acercamiento entre sus integrantes.

Durante el encuentro, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio tuvo a su cargo la bendición de los alimentos, en un momento de oración y espiritualidad que permitió a los presentes compartir la mesa y fortalecer los lazos de fraternidad, mientras Amaurys Rodríguez coordinó las reservaciones y la organización de los grupos visitantes.

Amaurys Rodríguez informó que la exhibición estuvo disponible desde el 5 de noviembre hasta el 6 de enero, mediante reservaciones previas, de lunes a sábado, a partir de las 7:00 de la noche, con horarios especiales coordinados de acuerdo con la disponibilidad de los organizadores.

La exposición del Belén navideño constituyó una oportunidad para fortalecer los valores cristianos, promover la unión familiar y recordar el verdadero sentido de la Navidad, a través de una representación que invitó a los visitantes a contemplar el misterio del nacimiento de Jesús.

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