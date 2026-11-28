Primicias, Temas Económicos y Bancarios, noviembre 2026, muy necesaria reforma en el gasto público es la clave, ¿Reajustarán tarifa eléctrica y revisarán los subsidios como plantea el FMI?
Por Alex Jiménez
Director de Primicia
Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el gobierno reajuste la tarifa eléctrica y revise los subsidios eléctricos y a los combustibles ante la presión fiscal, Los RD$402.4 millones destinados para continuar subsidiando los combustibles, el congelamiento de los precios de los combustibles esenciales para la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre del año en curso, la ratificación de Ernesto Bournigal Red como superintendente del Mercado de Valores, las inversiones del gobierno en un hospital y una cárcel en la provincia La Altagracia; la firma del primer acuerdo inmobiliario por Bodegueros Unidos de Nueva York para el Cibao y la región Norte; el reclamo de que el gobierno pague una deuda a los productores de San Juan, el programa para distribuir 15 millones de raciones en navidad, las tres mil habitaciones hoteleras de que dispone Miches con un turismo que genera seis mil empleos, el deterioro de la estructura del malecón en Santo Domingo, la red que habría movilizado más RD$ 1.000 millones y US$ 16.4 millones en lavado de activos, los trabajadores chinos y haitinos son los peores remunerados en el país, el comercio y los aranceles abordados con tres congresistas de Estados Unidos, los RD$ 4, 130 millones que distribuirá el gobierno en bonos navideños, la máxima calificación de Moddy s local recibida por Scotiabank, son Temas Económicos y Bancarios en Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana.
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La millonaria inversión en la remodelación del Parque de la avenida Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricart, Distrito Nacional
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Los 30 mil barriles diarios que refina REFIDOMSA
El inicio de la entrega de los bonos de RD$ 1,500.00 del gobierno
La política monetaria no logró contener la inflación según el economista Ng Cortiñas
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