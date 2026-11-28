Primicias, Temas Económicos y Bancarios, noviembre 2026, muy necesaria reforma en el gasto público es la clave, ¿Reajustarán tarifa eléctrica y revisarán los subsidios como plantea el FMI?

Por Alex Jiménez

Director de Primicia

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el gobierno reajuste la tarifa eléctrica y revise los subsidios eléctricos y a los combustibles ante la presión fiscal, Los RD$402.4 millones destinados para continuar subsidiando los combustibles, el congelamiento de los precios de los combustibles esenciales para la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre del año en curso, la ratificación de Ernesto Bournigal Red como superintendente del Mercado de Valores, las inversiones del gobierno en un hospital y una cárcel en la provincia La Altagracia; la firma del primer acuerdo inmobiliario por Bodegueros Unidos de Nueva York para el Cibao y la región Norte; el reclamo de que el gobierno pague una deuda a los productores de San Juan, el programa para distribuir 15 millones de raciones en navidad, las tres mil habitaciones hoteleras de que dispone Miches con un turismo que genera seis mil empleos, el deterioro de la estructura del malecón en Santo Domingo, la red que habría movilizado más RD$ 1.000 millones y US$ 16.4 millones en lavado de activos, los trabajadores chinos y haitinos son los peores remunerados en el país, el comercio y los aranceles abordados con tres congresistas de Estados Unidos, los RD$ 4, 130 millones que distribuirá el gobierno en bonos navideños, la máxima calificación de Moddy s local recibida por Scotiabank, son Temas Económicos y Bancarios en Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana.

OTROS TEMAS ECONOMICOS

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Estados Unidos cuestionando el contrato de la RD con una empresa vietnamita

El deterioro en la calidad de vida en Puerto Rico generando protestas

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El impacto negativo de los apagones en la economía de Monte Plata

Los trenes 03 y 04 que llegaron al país para el Monorriel de Santiago de los Caballeros

La protesta contra las facturas de EDENORTE en Puerto Plata

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El déficit histórico de más de mil millones de pesos en el Seguro de Salud de los Maestros

Duras críticas a quien ha expresado que apaguen los aires acondicionados por lo de la factura eléctrica

El deterioro de la estructura en Guibia

Los daños que provocan guerras comerciales, China lo advierte a EEUU

La decisión de Irán de endurecer el control en el estrecho de Ormuz

La prudencia que recomienda el empresario José Luis Corripio Estrada con el manejo de los subsidios

Las guerras estancando el comercio marítimo mundial, la ONU alerta por la situación

Los cuestionamientos de la embajada de Estados Unidos al acuerdo con la empresa Viettel

Duros cuestionamientos al gobierno por el manejo del gasto público

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El contrato de Viettel con RD

La inauguración de Port Samaná con la llegada de 2,200 cruceristas

El encarecimiento en los precios de los víveres en el final de año

El récord de ganancias de Refidomsa y el incremento al 51 por ciento de su participación en el mercado nacional de combustibles

Las crecientes amenazas de las importaciones a la producción nacional

Ocho comercios chinos sancionados por Pro-Consumidor

La millonaria inversión en la remodelación del Parque de la avenida Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricart, Distrito Nacional

La preocupación de los industriales de Herrera por las importaciones

La inversión en acueductos en Monte Plata

La acusación al gobierno por alegadamente asfixiar a los porcicultores dominicanos

Los bonos navideños de RD$ 1,500 que entrega el gobierno

Monseñor Morel Diplán arzobispo metropolitano de Santo Domingo, instando muy activo con muy valiosas reflexiones el fortalecimiento de la la economía y la familia

La inversión del gobierno para la formación de 77 mil dominicanos en inteligencia artificial

Los 30 mil barriles diarios que refina REFIDOMSA

El inicio de la entrega de los bonos de RD$ 1,500.00 del gobierno

La política monetaria no logró contener la inflación según el economista Ng Cortiñas



CONGELAN PRECIOS DE COMBUSIBLES ESENCIALES

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación para la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, como parte del congelamiento dispuesto por el Gobierno hasta el día 7 de enero del 2027, siempre que el subsidio semanal requerido para no transferir el total de los precios internacionales no supere los RD$1,500 millones.

Para mantener los combustibles congelados durante esta semana el Gobierno destinó RD$402.4 millones, habiendo destinado ya RD$46,145 millones en lo que va de año.

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