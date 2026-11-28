Nelson Encarnación

Con el fallecimiento del comandante Delio Gómez Ochoa, acaecido este martes 24 de noviembre de 2026 en La Habana, Cuba, se ha ido el último de los héroes que, en junio de 1959, arriesgaron sus vidas para prestarle a la República Dominicana el valioso servicio de luchar contra la tiranía más feroz que existía en el Caribe.

Gómez Ochoa no dudó en enrolarse en la expedición que se armaba en Cuba para enfrentar a un ejército que se reputaba como el mejor equipado y entrenado de la región.

Terminando de bajar triunfante de la Sierra Maestra bajo el mando supremo de Fidel Castro, entendió—como el Che Guevara unos años después—que su lucha por la libertad de los pueblos no concluyó con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, y decidió el encargo de ser el segundo de Enrique Jimenes Moya, comandante en jefe de la expedición patriótica.

Detenido por las tropas trujillistas como otros de los combatientes, el tirano decidió preservarle la vida, no porque fuera magnánimo, sino como un ardid para presentar a Gómez Ochoa como la prueba de que detrás de las guerrillas estaba Fidel.

Casi todos los detenidos fueron asesinados “como un mensaje de escarmiento” a futuras expediciones y una pieza de relaciones públicas ante el resto de la región.

Gómez Ochoa es un héroe nacional de la República Dominicana, cuya ciudadanía ostentó con orgullo, lo que a nosotros nos satisface grandemente.

No pidió nada a cambio. El Estado dominicano le concedió los reconocimientos merecidos, y nunca dejó a venir al país para la conmemoración de la epopeya de junio.

Creo oportuno que el presidente Luis Abinader aproveche este acontecimiento luctuoso para conceder la ciudadanía póstuma a Pablito Mirabal, el adolescente cubano que también fue parte de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Sobrevivió al fuego del combate en las montañas dominicanas, y por esas ironías de la vida murió fulminado por una descarga eléctrica en 1969, en La Habana.

Gómez Ochoca, Pablito Mirabal y los demás extranjeros que participaron en los desembarcos, merecen todos los honores que les prodigue el pueblo dominicano, pues su arrojo y determinación fueron valiosos aportes a este país cuando más lo necesitaba.

Estamos orgullosos de que Gómez Ochoa tenga nuestra nacionalidad desde hace varias décadas.

Nelsonencar10@gmail.com

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