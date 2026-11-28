Primicias despide noviembre 2026, temas impactantes dominan RD y el mundo, iglesia más crítica, elecciones en España, protestas, Abinader muy activo
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana, despide el mes de noviembre de 2026 divulgando los temas más impactantes que dominan el país y el mundo.
Entre estos temas se destacan:
Una protesta en Puerto Plata por las facturas eléctricas de Edenorte
Los ataques contra Irán que podría reiniciar Estados Unidos si no hay un acuerdo
La iglesia católica dominicana instando al fortalecimiento de la familia por la violencia y desafíos
Un deslizamiento de tierra en un proyecto residencial de Alma Rosa, Santo Domingo Este
La advertencia de que Ocoa podría volver a quedar incomunicada si no intervienen con urgencia su carretera
Los infartos y accidentes cardiovasculares, principales causas de muerte en RD
Los partidos políticos reclamando más recursos económicos enel presupuesto nacional de 2027
«Un paso por mi familia» unió a miles de feligreses en una caminata en Santiago de los Caballeros
La iglesia católica advirtiendo sobre el impacto de la violencia intrafamiliar, drogas, desintegración de los hogares y la pérdida de valores, rechaza el código 29
La preocupación del arzobispo de Santiago, monseñor Rafael Rodríguez, por la violencia, drogas y la desintegración familiar
El obispo Castro Marte advirtiendo sobre la cultura de búsqueda de dinero fácil que se está generando entre los jóvenes
El atqque a tiros y pedradas de haitianos a agentes de migración en Puerto Plata
El apoyo que reclaman los merengueros típicos para preservar el género
Fortalecer los derechos en República Dominicana, proyecto de España y del Defensor del Pueblo
Los avances de reforma penitenciaria en el país resaltados por el presidente Luis Abinader
Fortalecer el debido proceso, los derechos ciudadanos y el sistema judicial, imperativo en la nación
La audiencia del caso Rompeolas, póliticos y militares imputados
Quema de neumáticos por los apagones en Monte Plata
Los siete mil kilos de cocaína al año que movía hacia Puerto Rico una red
Los más de 6,400 dominicanos deportados durante la gestión del presidente Trump
Las amenazas haitianas a la República Dominicana
Las protestas en Monte Plata por los prolongados apagones
Una persona que fue captada lanzando basura durante lluvias en Higuey
El fallecimiento en Cuba del comandante Delio Gómez Ochoa, héroe nacional de RD
La división de los partidos de oposición en RD
El cambio de nombre del Museo del Hombre Dominicano por el del Museo de Antropología Dominicana genera reacciones en contra
Monseñor Morel Diplán instando a proteger la vida en RD
El reforzamiento militar en Haití
El incendio de un vertedero en Fantino
El abandono de Sabana Perdida, solicitan arreglen calles deterioradas
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtiendo sobre el riesgo de un estallido social en el país
La solicitud del presidente Trump a Putin para ponerle final a toda agrsión militar contra territorios europeos
La muerte de seis pandilleros haitianos
Los 64 años que acaba de cumplir Nicolas Maduro, quien guarda prisión en una cárcel en Estados Unidos
La mejoría clínica de Bolsonaro en Brasil
Hace diez años falleció el comandante cubano Fidel Castro
El despliegue de armas nucleares que exige ampliar Kim Jong
La exigencia del Frente Amplio y Alianza País de que ataquen las causas estructurales de la violencia contra la mujer
El relevo de Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados
El anunciado regreso de Edmundo González a Venezuela
Pelegrin Castillo: «tenemos un problema de seguridad nacional con Haití»
El anuncio de reapertura del principal hospital de Puerto Principe, Haití
El recorrido de Gonzalo Castillo por las calles de Santiago de los Caballeros
Reclamos en el mundo para que Rusia y Ucrania finalicen su guerra
La residencia de otro jefe pandillero haitiano destruida por la Policía
La embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, dice que las recomendaciones sobre Viettel no son ingerencia en República Dominicana
El paro que levantó la ADP en las escuelas de Boca Chica
La celebración masiva de Thanksgiving en el país
La fiesta de Telemicro finalizando el año en el Malecón
El asalto a un evangélico en Barahona
Las más de 80 mil denuncias por violencia de género en RD
El fallecimiento de Manuel Ulises Bonelly, a los 97 años. Fue una persona de vital importancia para el carnaval de Santiago de los Caballeros
La Fuerza del Pueblo rechazando los centros de cedulación en oficinas gubernamentales y en locales de partidos políticos
Un ex gobernador de Colombia detenido en España por delitos sexuales
«No conozco ni he visto nunca en mi vida a Chey», proclama el presidente Luis Abinader
Un tema muy caliente, el acuerdo Viettel e INDOTEL
La renovación de las instalaciones del Monumento de Santiago de los Caballeros
El choque de China y Estados Unidos por las tecnologías
Los paros en las escuelas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)
La versión 2026 del Convite Banilejo en la capital dominicana
Las aspiraciones de Samuel Pereyra a la alcaldía del Distrito Nacional
La condecoración del Poder Ejecutivo al senador Adriano Espaillat
Comidilla politica en RD: «prefiero peledeístas perdiendo que ganando con el apoyo de la Fuerza del Pueblo».Una revelación de una conversación con el ex presidente Danilo Medina.
El hambre causando estragos en Haití
Un incendio en el área monumental en Santiago de los Caballeros
El deterioro de los servicios públicos y el costo de la vida, motivos de la marcha de la Fuerza del Pueblo el domingo 29 de noviembre en la capital dominicana
La reducción del matrimonio infantil en RD
Las temperaturas calurosas en el país
Los preparativos del Día de los Derechos Humanos
El homenaje de Efemérides Patria a Manuel Aurelio Tavarez Justo
Una protesta de maestros en las calles de Santiago reclamando el cumplimiento de acuerdos con el Ministerio de Educación
El desmantelamiento de un centro de acopio de droga en Ocoa
El apresamiento de un haitiano acusado de asesinato de mujeres en Haití
Los 63 años de la insurrección en Las Manaclas, San José de Las Matas
Cuatro diputados investigados por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos
Las protestas en Puerto Rico por el deterioro en la calidad de vida
Una protesta en Francia
La lucha por la candidatura presidencial en el PRM
La situación de Santo Domingo Norte denunciada por un aspirante a la alcaldía municipal
Una condena juidicial a una persona por un asalto en Yamasá
China cuestionando las presiones sobre el uso de las tecnologías en el país
La deportación de 2,431 haitianos
La lucha de Manuel Aurelio Tavarez Justo y sus compañeros en la gesta de Las Manaclas hace 63 años
La intromisión extranjera en temas que competen a los dominicanos, tema abordado por diferentes organizaciones
Las 3,750 plantas de marihuana que ocupó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Ocoa
El maltrato infantil en el país
La apertura de Villa Navidad en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, actos con la presencia del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquél Peña
La Organización Mundial de la Salud (OMS) atendiendo la salud en Haití
La operación Rompeolas y el narcotráfico
La desaparición de dos niños dominicanos motiva un aviso amarillo de la INTERPOL
El aspirante presidencial Gonzalo Castillo sugieriendo atender las alertas de Estados Unidos sobre la seguridad tecnológica
La Presidencia de la República hablando de un fotomontaje
El respeto a la soberanía de México que reclama Claudia Sheinbaum
Una agenda muy activa en el fin de semana del presidente Luis Abinader en Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y el Distrito Nacional
La ayuda a Ucrania, tema encendido en la Unión Europea
Los ataques de Rusia a estructuras energéticas y militar en Ucrania
El nuevo submarino atómico presentado por el presidente ruso Vladir Putin
La extensión del plazo a los partidos políticos para la selección de los candidatos dispuesta por la Junta Central Electoral (JCE)
Los almuerzos del presidente Luis Abinader con miembros de las Fuerzas Armadas
La presencia del sarampión en Latinoamérica y Estados Unidos
Más agentes policiales en la vigilancia en el Distrito Nacional
La advertencia del dirigente político Francisco Dominguez Brito de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría caer a un tercer lugar en las elecciones de 2028
Las nevadas y tormentas en las costas de Estados Unidos
Los aviones de combate de la OTAN en la cercanía de la frontera rusa
La marcha de la Fuerza del Pueblo en la capital dominicana del domingo 29 de agosto contra el alto costo de la vida
La recuperación del control marítimo en Haití
La advertencia de Francisco Dominguez Brito sobre el tripartidismo en el 2028 en RD
Un enfrentamiento entre Open AI y Apple
Las aspiraciones de Alfredo Pacheco a la senaduría del Distrito Nacional en el 2028
Los crecientes hackeos en Estados Unidos y otras naciones
Un incendio en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros que afecta varios negocios
La Fuerza de las Naciones Unidas arrecia los operativos contra los pandilleros haitianos
Sería en el año 2062 cuando República Dominicana eliminaría las uniones tempranas, Primicias se hace eco de un estudio sobre la temática
Un ex viceministro de Agricultura condenado por malversar fondos públicos
La congelación de los precios en los combustibles básicos en RD
La candidatura del doctor Santo Ramírez a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD)
Las elecciones en España con el derecho al voto de 38.6 millones de ciudadanos
La Ley Mirabal, tema en RD
Las 6.4 millones de personas afectadas por el hambre en Haití
Un ataque israelí a una clínica deja dos médicos muertos
Pie de foto
Monseñor Morel Diplán, arzobiopo metropolitano de Santo Domingo