Primicias despide noviembre 2026, temas impactantes dominan RD y el mundo, iglesia más crítica, elecciones en España, protestas, Abinader muy activo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana, despide el mes de noviembre de 2026 divulgando los temas más impactantes que dominan el país y el mundo.

Entre estos temas se destacan:

Una protesta en Puerto Plata por las facturas eléctricas de Edenorte

Los ataques contra Irán que podría reiniciar Estados Unidos si no hay un acuerdo

La iglesia católica dominicana instando al fortalecimiento de la familia por la violencia y desafíos

Un deslizamiento de tierra en un proyecto residencial de Alma Rosa, Santo Domingo Este

La advertencia de que Ocoa podría volver a quedar incomunicada si no intervienen con urgencia su carretera

Los infartos y accidentes cardiovasculares, principales causas de muerte en RD

Los partidos políticos reclamando más recursos económicos enel presupuesto nacional de 2027

«Un paso por mi familia» unió a miles de feligreses en una caminata en Santiago de los Caballeros

La iglesia católica advirtiendo sobre el impacto de la violencia intrafamiliar, drogas, desintegración de los hogares y la pérdida de valores, rechaza el código 29

La preocupación del arzobispo de Santiago, monseñor Rafael Rodríguez, por la violencia, drogas y la desintegración familiar

El obispo Castro Marte advirtiendo sobre la cultura de búsqueda de dinero fácil que se está generando entre los jóvenes

El atqque a tiros y pedradas de haitianos a agentes de migración en Puerto Plata

El apoyo que reclaman los merengueros típicos para preservar el género

Fortalecer los derechos en República Dominicana, proyecto de España y del Defensor del Pueblo

Los avances de reforma penitenciaria en el país resaltados por el presidente Luis Abinader

Fortalecer el debido proceso, los derechos ciudadanos y el sistema judicial, imperativo en la nación

La audiencia del caso Rompeolas, póliticos y militares imputados

Quema de neumáticos por los apagones en Monte Plata

Los siete mil kilos de cocaína al año que movía hacia Puerto Rico una red

Los más de 6,400 dominicanos deportados durante la gestión del presidente Trump

Las amenazas haitianas a la República Dominicana

Las protestas en Monte Plata por los prolongados apagones

Una persona que fue captada lanzando basura durante lluvias en Higuey

El fallecimiento en Cuba del comandante Delio Gómez Ochoa, héroe nacional de RD

La división de los partidos de oposición en RD

El cambio de nombre del Museo del Hombre Dominicano por el del Museo de Antropología Dominicana genera reacciones en contra

Monseñor Morel Diplán instando a proteger la vida en RD

El reforzamiento militar en Haití

El incendio de un vertedero en Fantino

El abandono de Sabana Perdida, solicitan arreglen calles deterioradas

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtiendo sobre el riesgo de un estallido social en el país

La solicitud del presidente Trump a Putin para ponerle final a toda agrsión militar contra territorios europeos

La muerte de seis pandilleros haitianos

Los 64 años que acaba de cumplir Nicolas Maduro, quien guarda prisión en una cárcel en Estados Unidos

La mejoría clínica de Bolsonaro en Brasil

Hace diez años falleció el comandante cubano Fidel Castro

El despliegue de armas nucleares que exige ampliar Kim Jong

La exigencia del Frente Amplio y Alianza País de que ataquen las causas estructurales de la violencia contra la mujer

El relevo de Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados

El anunciado regreso de Edmundo González a Venezuela

Pelegrin Castillo: «tenemos un problema de seguridad nacional con Haití»

El anuncio de reapertura del principal hospital de Puerto Principe, Haití

El recorrido de Gonzalo Castillo por las calles de Santiago de los Caballeros

Reclamos en el mundo para que Rusia y Ucrania finalicen su guerra

La residencia de otro jefe pandillero haitiano destruida por la Policía

La embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, dice que las recomendaciones sobre Viettel no son ingerencia en República Dominicana

El paro que levantó la ADP en las escuelas de Boca Chica

La celebración masiva de Thanksgiving en el país

La fiesta de Telemicro finalizando el año en el Malecón

El asalto a un evangélico en Barahona

Las más de 80 mil denuncias por violencia de género en RD

El fallecimiento de Manuel Ulises Bonelly, a los 97 años. Fue una persona de vital importancia para el carnaval de Santiago de los Caballeros

La Fuerza del Pueblo rechazando los centros de cedulación en oficinas gubernamentales y en locales de partidos políticos

Un ex gobernador de Colombia detenido en España por delitos sexuales

«No conozco ni he visto nunca en mi vida a Chey», proclama el presidente Luis Abinader

Un tema muy caliente, el acuerdo Viettel e INDOTEL

La renovación de las instalaciones del Monumento de Santiago de los Caballeros

El choque de China y Estados Unidos por las tecnologías

Los paros en las escuelas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)

La versión 2026 del Convite Banilejo en la capital dominicana

Las aspiraciones de Samuel Pereyra a la alcaldía del Distrito Nacional

La condecoración del Poder Ejecutivo al senador Adriano Espaillat

Comidilla politica en RD: «prefiero peledeístas perdiendo que ganando con el apoyo de la Fuerza del Pueblo».Una revelación de una conversación con el ex presidente Danilo Medina.

El hambre causando estragos en Haití

Un incendio en el área monumental en Santiago de los Caballeros

El deterioro de los servicios públicos y el costo de la vida, motivos de la marcha de la Fuerza del Pueblo el domingo 29 de noviembre en la capital dominicana

La reducción del matrimonio infantil en RD

Las temperaturas calurosas en el país

Los preparativos del Día de los Derechos Humanos

El homenaje de Efemérides Patria a Manuel Aurelio Tavarez Justo

Una protesta de maestros en las calles de Santiago reclamando el cumplimiento de acuerdos con el Ministerio de Educación

El desmantelamiento de un centro de acopio de droga en Ocoa

El apresamiento de un haitiano acusado de asesinato de mujeres en Haití

Los 63 años de la insurrección en Las Manaclas, San José de Las Matas

Cuatro diputados investigados por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos

Las protestas en Puerto Rico por el deterioro en la calidad de vida

Una protesta en Francia

La lucha por la candidatura presidencial en el PRM

La situación de Santo Domingo Norte denunciada por un aspirante a la alcaldía municipal

Una condena juidicial a una persona por un asalto en Yamasá

China cuestionando las presiones sobre el uso de las tecnologías en el país

La deportación de 2,431 haitianos

La lucha de Manuel Aurelio Tavarez Justo y sus compañeros en la gesta de Las Manaclas hace 63 años

La intromisión extranjera en temas que competen a los dominicanos, tema abordado por diferentes organizaciones

Las 3,750 plantas de marihuana que ocupó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Ocoa

El maltrato infantil en el país

La apertura de Villa Navidad en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, actos con la presencia del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquél Peña

La Organización Mundial de la Salud (OMS) atendiendo la salud en Haití

La operación Rompeolas y el narcotráfico

La desaparición de dos niños dominicanos motiva un aviso amarillo de la INTERPOL

El aspirante presidencial Gonzalo Castillo sugieriendo atender las alertas de Estados Unidos sobre la seguridad tecnológica

La Presidencia de la República hablando de un fotomontaje

El respeto a la soberanía de México que reclama Claudia Sheinbaum

Una agenda muy activa en el fin de semana del presidente Luis Abinader en Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y el Distrito Nacional

La ayuda a Ucrania, tema encendido en la Unión Europea

Los ataques de Rusia a estructuras energéticas y militar en Ucrania

El nuevo submarino atómico presentado por el presidente ruso Vladir Putin

La extensión del plazo a los partidos políticos para la selección de los candidatos dispuesta por la Junta Central Electoral (JCE)

Los almuerzos del presidente Luis Abinader con miembros de las Fuerzas Armadas

La presencia del sarampión en Latinoamérica y Estados Unidos

Más agentes policiales en la vigilancia en el Distrito Nacional

La advertencia del dirigente político Francisco Dominguez Brito de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría caer a un tercer lugar en las elecciones de 2028

Las nevadas y tormentas en las costas de Estados Unidos

Los aviones de combate de la OTAN en la cercanía de la frontera rusa

La marcha de la Fuerza del Pueblo en la capital dominicana del domingo 29 de agosto contra el alto costo de la vida

La recuperación del control marítimo en Haití

La advertencia de Francisco Dominguez Brito sobre el tripartidismo en el 2028 en RD

Un enfrentamiento entre Open AI y Apple

Las aspiraciones de Alfredo Pacheco a la senaduría del Distrito Nacional en el 2028

Los crecientes hackeos en Estados Unidos y otras naciones

Un incendio en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros que afecta varios negocios

La Fuerza de las Naciones Unidas arrecia los operativos contra los pandilleros haitianos

Sería en el año 2062 cuando República Dominicana eliminaría las uniones tempranas, Primicias se hace eco de un estudio sobre la temática

Un ex viceministro de Agricultura condenado por malversar fondos públicos

La congelación de los precios en los combustibles básicos en RD

La candidatura del doctor Santo Ramírez a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD)

Las elecciones en España con el derecho al voto de 38.6 millones de ciudadanos

La Ley Mirabal, tema en RD

Las 6.4 millones de personas afectadas por el hambre en Haití

Un ataque israelí a una clínica deja dos médicos muertos

Pie de foto

Monseñor Morel Diplán, arzobiopo metropolitano de Santo Domingo

Visited 5 times, 5 visit(s) today