Alcaldía del Distrito Nacional realiza jornada de reforestación en la avenida Paseo del Río

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional desarrolló una jornada de reforestación junto a estudiantes de bachillerato del Liceo Jacinto Ramos Batista en la avenida Paseo del Río, complementando operativos conjuntos de limpieza y recuperación de espacios

La iniciativa, que se inscribe dentro del Plan de Arbolado Urbano, se llevó a bajo las instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía y fue ejecutada por la Dirección de Gestión Ambiental para plantar 75 árboles de las especies Mara (Calophyllum calaba), Penda (Citharexylum fruticosum) y Roblillo (Tabebuia berterii).

La directora de Gestión Ambiental, Milagros Mercedes, habló con los estudiantes sobre la importancia de involucrarse en estas jornadas que traen beneficio a la comunidad, en este caso de los sectores Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules y Gualey.

“Aprovechen también para seguir diciéndole a las otras personas lo importante que es la siembra de un árbol, ya que es vida y se traduce en un ambiente más favorable para vivir en salud”, apuntó.

Francisco Martínez Metz, coordinador técnico de Gestión Ambiental, agradeció a los estudiantes por formar parte de la jornada. “La mejor garantía de que esos árboles puedan crecer es que ustedes mismos los planten”, indicó.

Al hablar en nombre de los estudiantes, la joven Nairobi agradeció a la alcaldía por permitirles participar en la jornada.

Aseo y recuperación de espacios

Por directrices precisas de la alcaldesa Carolina Mejía, en la última semana se han estado realizando jornadas de aseo, concienciación del manejo adecuado de los desechos y recuperación de espacios públicos que estaban siendo mal utilizados por vehículos.

El vicepresidente del Concejo de Regidores, Junior “Nuno” Castillo, ha fungido como enlace permanente con los residentes de estos sectores de la circunscripción tres de la capital.

Actualmente, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) construyen la marginal de la avenida Paseo del Río.

Se trata de una obra de 1.4 kilómetros de extensión que está pautada para ser entregada durante el primer semestre de 2027 y permitirá fortalecer la red vial local, mejorar la conectividad de las comunidades con la avenida Paseo del Río y proporcionar infraestructuras complementarias que contribuyan al adecuado funcionamiento del entorno urbano, en beneficio directo de los barrios La Ciénaga y Los Guandules.

El ambicioso proyecto contempla el desarrollo de infraestructuras correspondientes a los sistemas de abastecimiento de agua potable y recolección de aguas residuales. Así como las obras correspondientes de la captación, conducción y evacuación de las aguas pluviales.

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