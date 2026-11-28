Santo Domingo, RD. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) y la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) buscan fortalecer el acceso a la lectura y promover oportunidades educativas entre adolescentes privados de libertad y comunidades vulnerables del país, a través del proyecto de la DGDC: “Un libro, una Esperanza”

La intención se hizo tras la firma de un acuerdo de colaboración interinstitucional rubricado por el titular de la DGDC, doctor Modesto Guzmán, y el director general de la BNPHU, Rafael Peralta Romero, con la presencia de ejecutivos y colaboradores de ambas instituciones.

Durante el acto, ambos directores destacaron la importancia de unir esfuerzos institucionales para convertir los libros en herramientas de conocimiento, formación y nuevas oportunidades, especialmente para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

El doctor Modesto Guzmán expresó que “A través de esta iniciativa queremos llevar un mensaje de esperanza. Que este acuerdo sea precisamente eso: una puerta abierta a nuevas oportunidades, una apuesta por el conocimiento y una expresión concreta de nuestro compromiso con la dignidad humana, porque cuando ponemos un libro en las manos de un joven le estamos ofreciendo posibilidades para imaginar, aprender y construir un futuro distinto”.

Mediante este convenio, la Biblioteca Nacional ofrecerá apoyo técnico y bibliográfico a la iniciativa, incluyendo la donación de libros y la clasificación por temas de los materiales recibidos por la DGDC, así como la capacitación en Bibliotecología del personal del Departamento de Educación, el cual permitirá preparar técnicos capaces de desarrollar talleres motivacionales de lectura en los centros donde se encuentran adolescentes privados de libertad.

El acuerdo también contempla la coordinación de actividades de promoción de la lectura en comunidades vulnerables de todo el territorio nacional, conforme a la programación de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad.

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