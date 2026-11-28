ONAPI y UAPA firman acuerdo de colaboración
Santo Domingo, D.N. – La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Universidad
Abierta para Adultos (UAPA), firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional, orientado a
fortalecer la innovación, el emprendimiento y la protección de la Propiedad Industrial, que
contribuyan al desarrollo académico, empresarial y social de la República Dominicana.
El convenio fue firmado por el director general Dr. Salvador Ramos, y vicerrector de planificación,
innovación y calidad de la UAPA, Randoplh Morillo, en representación de la rectora Alejandra
Hernández , con el propósito de promover el trabajo en conjunto y la formación, reconociendo el
valor de la innovación y el impacto que tiene para la economía.
La alianza busca fomentar actividades de propiedad industrial para generar tecnologías, nuevos
empleos y valor agregado al desarrollo socio económico y tecnológico de las Industrias, Pequeñas y
Medianas Empresas, MIPYMES y la sociedad dominicana.
Ramos manifestó la importancia de esta firma, entiende que consiste fundamentalmente en el
interés que tiene la institución en llegar a las universidades, ya que son un faro de luz de
conocimiento abierto de sabiduría y de emprendimiento.
Morillo agradeció por la oportunidad de esta iniciativa con la ONAPI, asimismo manifestó que desde
la UAPA están en la disposición para poder impulsar y ejecutar este acuerdo que han firmado para
que ambas instituciones sean beneficiadas.
En el evento estuvieron presente la encargada de la ANPI, Narcis Tejada, así como también la
directora del departamento de Signos Distintivo, Michelle Guzmán, director de la Dirección Jurídica
de la ONAPI Ángel Veras.
Por parte de la UAPA estuvo presente Octavia Hidalgo, encargada del Centro de Capacitación
Profesional de la Universidad Abierta para Adultos, así como también Rosa María Paniagua,
encargada y directora del Centro Universitario de Emprendimiento de la Universidad Abierta para
Adultos.
Con esta firma de convenio en conjunto con la UAPA, la ONAPI facilitará el acceso a la protección de
la propiedad intelectual e industrial, además impulsa a la innovación y fortalece el desarrollo
económico y social del país.