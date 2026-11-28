Santo Domingo, D.N. – La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Universidad

Abierta para Adultos (UAPA), firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional, orientado a

fortalecer la innovación, el emprendimiento y la protección de la Propiedad Industrial, que

contribuyan al desarrollo académico, empresarial y social de la República Dominicana.

El convenio fue firmado por el director general Dr. Salvador Ramos, y vicerrector de planificación,

innovación y calidad de la UAPA, Randoplh Morillo, en representación de la rectora Alejandra

Hernández , con el propósito de promover el trabajo en conjunto y la formación, reconociendo el

valor de la innovación y el impacto que tiene para la economía.

La alianza busca fomentar actividades de propiedad industrial para generar tecnologías, nuevos

empleos y valor agregado al desarrollo socio económico y tecnológico de las Industrias, Pequeñas y

Medianas Empresas, MIPYMES y la sociedad dominicana.

Ramos manifestó la importancia de esta firma, entiende que consiste fundamentalmente en el

interés que tiene la institución en llegar a las universidades, ya que son un faro de luz de

conocimiento abierto de sabiduría y de emprendimiento.

Morillo agradeció por la oportunidad de esta iniciativa con la ONAPI, asimismo manifestó que desde

la UAPA están en la disposición para poder impulsar y ejecutar este acuerdo que han firmado para

que ambas instituciones sean beneficiadas.

En el evento estuvieron presente la encargada de la ANPI, Narcis Tejada, así como también la

directora del departamento de Signos Distintivo, Michelle Guzmán, director de la Dirección Jurídica

de la ONAPI Ángel Veras.

Por parte de la UAPA estuvo presente Octavia Hidalgo, encargada del Centro de Capacitación

Profesional de la Universidad Abierta para Adultos, así como también Rosa María Paniagua,

encargada y directora del Centro Universitario de Emprendimiento de la Universidad Abierta para

Adultos.

Con esta firma de convenio en conjunto con la UAPA, la ONAPI facilitará el acceso a la protección de

la propiedad intelectual e industrial, además impulsa a la innovación y fortalece el desarrollo

económico y social del país.

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