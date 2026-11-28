En el operativo también fue desmantelado un centro de acopio y empaque de estupefacientes equipado con paneles solares, extractores y baterías._

Santo Domingo.– En una nueva operación de reconocimiento y persecución por aire y tierra, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, con el apoyo de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y agencias de inteligencia del Estado, desmantelaron un cultivo de 3,750 plantas de presunta marihuana durante una amplia intervención realizada en una zona montañosa de la provincia San José de Ocoa.

De acuerdo con informes de inteligencia operativa, las unidades actuantes, tras ejecutar una ardua labor de vigilancia e interdicción, lograron descubrir la plantación, iniciando de inmediato el proceso de corte y erradicación del cultivo.

Al incursionar en la comunidad montañosa de Arroyo Bonito con helicópteros y unidades terrestres, se localizó la plantación y una amplia logística equipada con tecnología para el empaque y procesamiento de la presunta marihuana.

En el lugar fueron ocupados seis paneles solares, un inversor, ocho baterías, un panel de control eléctrico, 19 extractores de aire, ocho abanicos, una empacadora al vacío, una bomba fumigadora, insecticidas, carretillas, una escalera, alambres y otras evidencias vinculadas con la investigación.

En las labores participaron más de 150 hombres y personal de apoyo, quienes trabajaron de manera coordinada con el Ministerio Público en la intervención y extracción de las plantas, cuyos trabajos se prolongaron por más de 12 horas debido a las características del terreno y al volumen del cultivo intervenido.

Equipos tácticos aéreos y terrestres permanecen desplegados en la zona realizando labores de búsqueda y rastreo, con el objetivo de ampliar las investigaciones y detectar otras posibles plantaciones del vegetal en la zona.

Las plantas y los equipos ocupados quedaron bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones y activan la localización de varios hombres vinculados a esta red criminal para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Esta intervención forma parte de los esfuerzos institucionales conjuntos para combatir el narcotráfico y las actividades ilícitas relacionadas con el cultivo y procesamiento de sustancias controladas.

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