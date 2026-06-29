Frente Amplio impulsa análisis de coyuntura para construir una propuesta política alternativa en República Dominicana

Santo Domingo, RD.– El Frente Amplio celebró este domingo un Análisis de Coyuntura, con la participación de académicos, politólogos e investigadores, con el propósito de evaluar el escenario político, económico y social del país y generar insumos que contribuyan a la construcción de una propuesta política alternativa para la República Dominicana.

Durante la apertura del encuentro, la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, explicó que la actividad forma parte del método permanente de trabajo de la organización, basado en el estudio objetivo de la realidad nacional como punto de partida para la definición de políticas orientadas a transformar las condiciones del país.

La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, afirmó que el análisis de coyuntura busca evaluar con objetividad la realidad política y social del país para identificar las condiciones que permitan construir una propuesta electoral alternativa de cara al 2028, basada en datos, diálogo y no en emociones.

Cabrera sostuvo que, tras diversos esfuerzos unitarios realizados en las últimas décadas, el Frente Amplio mantiene su disposición de contribuir a la construcción de “Otro Camino”, mediante un proceso amplio de consulta con las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, colocando al pueblo como protagonista de esa iniciativa.

La dirigente recordó que la organización ha participado durante años en distintos esfuerzos unitarios para articular una opción política alternativa, incluso cediendo su personería electoral y promoviendo mecanismos de consenso como cumbres y encuestas para la selección de candidaturas comunes. No obstante, afirmó que esos intentos no han alcanzado los resultados esperados, aunque insistió en que “rendirse no es una opción” y que el compromiso con la construcción de una nueva propuesta política permanece vigente.

El panel introductorio contó con las exposiciones de Elvin Calcaño, quien abordó la temática de la derechización y las democracias intervenidas en América Latina; Tahira Vargas, con una reflexión sobre democracia y derechos desde las dimensiones sociales y Ati Cañete, quien presentó un análisis de los resultados de la encuesta sobre cultura democrática.

Posteriormente, el encuentro dio paso a un espacio de comentarios y reflexiones de los participantes.

El partido político reiteró que continuará promoviendo espacios de reflexión y debate que permitan comprender con mayor profundidad la realidad nacional y contribuir a la formulación de propuestas capaces de responder a las demandas democráticas, sociales y económicas de la población dominicana.

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