Fortinet alerta sobre aceleración de amenazas cibernéticas en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026

Santo Domingo, República Dominicana. junio, 2026. En un contexto donde la digitalización avanza a gran velocidad, el panorama de ciberseguridad en República Dominicana muestra señales claras de una mayor actividad por parte de los actores maliciosos. Datos compartidos por Fortinet durante su reciente Partner Forum República Dominicana 2026 revelan que los ciberdelincuentes están operando con niveles cada vez más altos de sofisticación, apoyándose en inteligencia artificial y automatización para aumentar la escala y velocidad de sus ataques.

De acuerdo con información presentada por FortiGuard Labs, durante 2025 República Dominicana registró 535,5 millones de intentos de ciberataques, mientras que solo en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizaron 337 millones de intentos, una cifra que refleja la intensidad con la que evolucionan las amenazas digitales en el país. Asimismo, los intentos de escaneos activos —una de las principales etapas de reconocimiento utilizadas por los atacantes para identificar vulnerabilidades— pasaron de 177 millones en 2025 a 181 millones durante el primer trimestre de 2026.

Según Fortinet, estos datos evidencian un cambio importante en la forma en que operan los ciberdelincuentes. En lugar de lanzar campañas masivas e indiscriminadas, los grupos de amenazas están dedicando más recursos a recopilar inteligencia sobre sus objetivos, identificar servicios vulnerables y automatizar los procesos de explotación mediante herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

«La cibercriminalidad se está convirtiendo en una industria cada vez más eficiente. Los atacantes utilizan automatización, inteligencia artificial y herramientas disponibles en mercados clandestinos para acelerar sus operaciones y aumentar sus probabilidades de éxito», destacó Layard Terrero, VP de Ingeniería para Centroamérica y El Caribe.

Otro fenómeno que continúa ganando relevancia es la consolidación de la dark web como un mercado activo para la comercialización de herramientas de ataque, credenciales comprometidas y servicios especializados. La disponibilidad de kits de ataque potenciados por IA ha reducido las barreras de entrada para los ciberdelincuentes y ha ampliado la capacidad de ejecución de campañas maliciosas a nivel global.

Fortinet refuerza su compromiso con República Dominicana

En el marco del Partner Forum República Dominicana 2026, Fortinet reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la resiliencia cibernética del país mediante inversiones continuas en talento local, innovación tecnológica y desarrollo de su ecosistema de socios. La compañía destacó que cuenta con un equipo local y experimentado, que de la mano con una amplia red de canales, desempeñan un papel clave en la protección de las organizaciones dominicanas.

“Seguiremos fortaleciendo nuestras inversiones en investigación y desarrollo en áreas como inteligencia artificial, computación cuántica, computación de borde y seguridad para entornos de tecnología operacional (OT), con el objetivo de anticiparnos a las amenazas emergentes y responder a las necesidades cambiantes de clientes y socios. De igual manera, continuaremos motivando la capacitación en empresas privadas e instituciones públicas para contar con un país cada vez más preparado y seguro,” comentó Claudio Nuñez, Country Manager de Fortinet en República Dominicana.

La IA como aliada en la defensa digital

Si bien la inteligencia artificial está siendo aprovechada por los atacantes para automatizar y perfeccionar sus campañas, también se ha convertido en una herramienta fundamental para la defensa. Fortinet señaló que lleva más de una década incorporando capacidades de IA dentro de su plataforma Fortinet Security Fabric y que actualmente su asistente de IA generativa, FortiAI, está integrado en varias de sus principales soluciones para ayudar a las organizaciones a detectar amenazas de forma proactiva, automatizar respuestas y simplificar las operaciones de seguridad.

Con un entorno de amenazas cada vez más dinámico y sofisticado, la compañía enfatizó la importancia de que las organizaciones dominicanas adopten estrategias de ciberseguridad integradas, capaces de ofrecer visibilidad, automatización y protección en tiempo real para reducir riesgos y fortalecer su resiliencia frente a los desafíos digitales actuales.

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