Feris afirma Estrellas trabajan para hacer sentir orgullosos a petromacorisanos

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas Orientales trabajan para hacer que los petromacorisanos se sientan orgullosos de su equipo de béisbol, y para la temporada que se avecina no será una excepción afirmo su presidente, Ing. Miguel Feris.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para que las Estrellas Orientales sean un equipo competitivo y para que San Pedro de Macorís se sienta orgulloso de ellas”, manifestó este jueves Miguel Feris, en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de Actos del Estadio Tetelo Vargas, donde se dieron detalles sobre la participación del equipo en el campeonato nacional de béisbol que comenzará el 16 de octubre.

“Tenemos mucho por delante y sabemos que los resultados se construyen entre todos: la directiva, operaciones de béisbol, el cuerpo técnico, los jugadores, la fanaticada”, sostuvo Feris, quien destacó que desde que asumió la presidencia de las Estrellas, en 2019, ha tenido por meta mantener ese equipo en el mayor nivel competitivo, como entiende merece su fanaticada.

El principal directivo de las Estrellas destacó el empeño que siempre ha tenido su directiva en la protección de sus jugadores.

“Por eso hemos remozado los dogouts, para ofrecerles a nuestros jugadores un espacio más cómodo y mejores condiciones durante la temporada”, señaló Feris.

“Son mejoras concretas que reflejan el respeto y el compromiso que tenemos con nuestros jugadores”, sostuvo el empresario y deportista.

DESTACA LLEGADA DE PUJOLS

Feris destacó la llegada de Albert Pujols a las Estrellas, como presidente de operaciones de béisbol.

“Nos alegra contar en nuestra organización con Albert Pujols, una de las grandes figuras en la historia del béisbol”, manifestó Feris, quien explicó que el otrora astro de Grandes Ligas trabaja directamente con él, en coordinación “con nuestro vicepresidente de operaciones de béisbol, Ángel Ovalles, y con todo el equipo de operaciones”.

Asimismo, destacó que Pujols cuenta con amplias relaciones en el béisbol, lo que unido a su gran experiencia como jugador en las Grandes Ligas, es una combinación que “puede ayudarnos a fortalecer nuestro trabajo, a identificar oportunidades y a construir un equipo con bases sólidas”.

Feris observó que en las Estrellas “hemos atravesado temporadas distintas, con retos y resultados diversos, pero hemos procurado mantener una organización competitiva, capaz de luchar y representar con orgullo a las Estrellas”.

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