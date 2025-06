Estudio de Mastercard: el 81% de las pymes que aceptan pagos digitales en República Dominicana reportan un crecimiento significativo en sus negocios

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- junio de 2025 – Mastercard, la empresa global de tecnología en la industria de pagos presentó su nuevo estudio “ Pymes: el panorama de adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe” , sobre el uso de pagos digitales entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) en República Dominicana. La investigación reveló que las organizaciones que actualmente aceptan pagos consideran esta herramienta clave para impulsar el crecimiento, mejorar la eficiencia digital y fortalecer su sostenibilidad.

Según los hallazgos, el 81% de las pymes que aceptan pagos digitales afirman que esta opción ha impulsado significativamente el crecimiento de su negocio. Además, el 86% considera que los pagos digitales son esenciales o muy importantes para su operación, y el 65% de los dueños y administradores de pymes asegura que no podrían seguir operando sin esta alternativa. Asimismo, el 83% reporta ahorros en tiempo y costos tras implementar los pagos digitales. Estas herramientas están ayudando a las pymes a expandirse, optimizar sus operaciones, facilitar transacciones más seguras y, en última instancia, sobrevivir en una economía digital en constante evolución.

Respaldar el crecimiento y la resiliencia de las pymes es una parte fundamental de la estrategia global de Mastercard, y una palanca clave para impulsar un crecimiento amplio y equitativo en la economía global.

«Los pagos digitales están transformando la forma en que operan los pequeños negocios, no solo facilitando las transacciones, sino también abriendo las puertas a nuevas oportunidades comerciales y de crecimiento. Este estudio demuestra claramente cómo adoptar soluciones digitales se ha convertido en un factor decisivo para la supervivencia y el éxito de las pymes en el país», señaló Tomás Alonso, Country Manager para República Dominicana y Haití en Mastercard.

El interés por la digitalización también es alto entre quienes aún no han adoptado esta tecnología: el 94% de las pymes que actualmente no aceptan pagos digitales está interesada en hacerlo en el futuro, y el 50% admite que pierde clientes al menos una vez por semana por no ofrecer esta opción. Esta realidad refuerza una tendencia clara en el mercado: la digitalización ya no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para las pymes en República Dominicana.

Además, su impacto va más allá de las ventas: el 69% de las pymes del país dependen de los pagos digitales para cumplir con sus obligaciones con proveedores y asegurar la continuidad de sus operaciones.

Digitalización: una herramienta integral para las pymes dominicanas

El papel de los pagos digitales en el desarrollo de los pequeños y medianos negocios es cada vez más evidente en el país. Según el estudio de Mastercard:

El 88% considera que los pagos digitales son muy importantes o esenciales para hacer su negocio más seguro.

El 83% los valora como una herramienta clave para ahorrar tiempo al personal y escalar sus operaciones.

El 82% los ve como una vía para ofrecer nuevos servicios a sus clientes.

El 80% está de acuerdo en que mejoran la experiencia del consumidor y ayudan a cumplir con los requisitos regulatorios.

El 79% destaca su utilidad para mejorar el análisis de datos, y el 76% para simplificar la contabilidad.

Dado que una parte significativa de sus ingresos proviene de los pagos digitales, las pymes dominicanas que aceptan este método no pueden darse el lujo de elegir un proveedor que no cumpla con altos estándares. Según el estudio, el atributo más valorado en un proveedor de pagos digitales es el soporte y servicio al cliente, considerado muy importante o esencial por el 86% de los encuestados.

Otros factores clave incluyen la confiabilidad y las funciones de seguridad (valorados por el 84% de las pymes), así como la capacidad del proveedor para crecer junto al negocio y ofrecer servicios adicionales (cada uno citado por el 80%). También se destaca la capacidad para aceptar diferentes tipos de pago (78%) y para gestionar operaciones transfronterizas (75%).

Factores como el tamaño del proveedor son menos determinantes: solo el 31% prefiere empresas grandes, y apenas el 13% valora más a proveedores pequeños. Estos hallazgos subrayan que las pymes priorizan la confianza, el soporte y la escalabilidad al elegir un socio para gestionar sus operaciones digitales.

El estudio también revela que, en República Dominicana, el 98% de las pymes que ya operan con pagos digitales están al tanto de los servicios adicionales que ofrecen sus proveedores, y el 96% ha utilizado al menos uno de esos servicios.

Construyendo confianza, resiliencia e inclusión: un pago digital a la vez

de la alianza con Nippy . En respuesta a esta realidad, Mastercard continúa fortaleciendo su compromiso con las pequeñas y medianas empresas a través de una oferta integral de soluciones digitales diseñadas para apoyarlas en cada etapa de su transformación. En República Dominicana, estas propuestas de valor han sido co-creadas junto a grandes marcas de consumo para digitalizar pequeños negocios, permitiéndoles aceptar pagos electrónicos y pagar a sus proveedores en tiempo real, como es el ejemplo

Mastercard Strive , más de 11.5 millones de pymes han sido digitalizadas en 15 países, y la iniciativa alcanzó recientemente su meta global de integrar a más de 50 millones de negocios a la economía digital. Desde herramientas como Tap on Phone , Click to Pay , autenticación biométrica con Passkeys y tokenización, hasta de ciberseguridad soluciones como Trust Center y My Cyber Risk la compañía empodera a las pymes con experiencias de pago seguras y fluidas, adaptadas a los desafíos actuales. A través del programa, más de 11.5 millones de pymes han sido digitalizadas en 15 países, y la iniciativa alcanzó recientementeDesde herramientas como, autenticación biométrica con Passkeys y tokenización, hasta de ciberseguridad soluciones comoy My Cyber Risk la compañía empodera a las pymes con experiencias de pago seguras y fluidas, adaptadas a los desafíos actuales.

Mastercard cree que construir un ecosistema de pagos digitales más inclusivo, confiable y accesible es esencial para el crecimiento de los negocios y el desarrollo económico de las comunidades.

Alcance y metodología de la investigación.

El estudio fue liderado por Mastercard, con trabajo de campo realizado por la agencia de investigación independiente Many Minds Group . Entre el 3 de marzo y el 14 de abril de 2025 se llevó a cabo una encuesta cuantitativa en línea en 14 países de América Latina, con más de 100 dueños de pequeñas y medianas empresas entrevistados en República Dominicana. La lista completa de países encuestados incluye: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

