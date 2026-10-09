Estrellas tendrán como puntos fuertes rotación de abridores y ofensiva balanceada

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas tendrán en su rotación de lanzadores abridores y una ofensiva balanceada sus puntos fuertes para alcanzar el éxito en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre, a juicio del vicepresidente de operaciones de béisbol del club, Ángel Ovalles.

“Tendremos una sólida rotación de lanzadores abridores, con mucha experiencia”, afirmó Ovalles, al comparecer este jueves en la conferencia de prensa de las Estrellas, en el Salón de Actos del Estadio Tetelo Vargas.

El ejecutivo de béisbol de las Estrellas mencionó los nombres de los nativos Oscar de la Cruz, Enny Romero y Esmil Rogers como integrantes de esa rotación de lanzadores abridores. También a los importados Trevos Bauer y Spencer Bivens.

Ovalles elogió la definición de roles que entre los relevistas desde ya han realizado el mánager Héctor Borg y gerente Jairo Cuevas.

Al ponderar la preparación que desde el 14 de septiembre han seguido los lanzadores y varios jugadores de las Estrellas, Ovalles consideró que ese será un factor que habrá de marcar diferencia en la actuación del equipo, en la temporada que se aproxima.

Entre los lanzadores relevistas de las Estrellas para la próxima temporada se cuentan los nombres de Patrick Weigel, Ricard Guasch, Jaime Barría, Hancel Rincón, Carlos Belén, Diego Castillo, Jhan Maríñez, Gregory Santos, Luis Moreno, Eddy Yean. Los zurdos: Fernando Abada, Jefry Yan, Sammy Peralta, Domingo Robles, Oddy Núñez, Gerónimo Franzuá, Felipe de la Cruz.

OFENSIVA BALANCEADA

Ovalles destacó que las Estrellas tendrán una ofensiva balanceada, con buenos bateadores a ambos lados del plato.

Asimismo, observó que el equipo está estructurado de forma tal que pueda hacer carreras por medio al bateo de poder y la velocidad.

Sobre ese último aspecto, comentó que las Estrellas volverán a correr, como lo hicieron en temporadas recientes, gracias al aporte que harán en ese aspecto del juego corredores como Magneuris Sierra, Ismael Munguía, Raimel Tapia, Alex Ramírez, Alfonsín Rosario.

Se mostró confiado en las contribuciones hará con el madero jugadores como Tapia y el campeón de bateo (.368) de la liga la campaña pasada, Munguía.

De igual modo, bateadores como Harold Ramírez, Josh Lester, Aaron Schunk, César Prieto y el receptor Leo Bernal.

BAUER VENDRÁ EL 24 DE OCTUBRE

Ovalles reveló que el estelar lanzador norteamericano Trevor Bauer llegará al país el 24 de octubre, listo para lanzar.

Se espera que su primera apertura de la temporada sea poco días después de esa fecha.

De acuerdo a Ovalles, Bauer se ha mantenido entrenando en Estados Unidos. Una vez llegue al país hará una sesión de bullpen, para lanzar pocos días después de su arribo al país.

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