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Estrellas presentan madrina Arianne Carolina Martínez Almánzar

PRIMICIAS DIGITAL9 de octubre de 2026
1 1 minuto de lectura

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas presentaron este jueves a su madrina para la temporada 2026-2027, la señorita Arianne Carolina Martínez Almánzar, de 15 años de edad, de una familia de larga tradición estrellista.

La señorita Martínez Almánzar es hija del mercadólogo Ariel Martínez y la doctora Carini Almánzar, médico nefróloga. También es nieta de los empresarios Joselín Almánzar y Ángela Hirujo. Todos ellos de profundas raíces petromacorisanas.

La señorita Almánzar recibió este jueves la banda que la reconoce como madrina de las Estrellas en la temporada 2026-2027, de manos de la señorita Eileen Rodríguez, quien fungió como tal en la temporada 2025-2026, en la conferencia de prensa que tuvo lugar, en el Salón de Actos del Estadio Tetelo Vargas, donde el equipo con sede en San Pedro de Macorís ofreció detalles sobre su participación en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre.

La joven madrina reaccionó a su designación con mucho júbilo y destacó su condición de fiel fanática de las Estrellas, como aseguró son todos en su familia.

 

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