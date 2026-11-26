SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas contrataron al receptor colombiano Carlos Martínez, quien ya se encuentra en el país, en preparación para entrar a juego en la primera semana del mes de diciembre, anunció el equipo de la enseña verde.

Martínez vestirá la franela de las Estrellas por tercera temporada. Lo hizo antes en las campañas 2024-2025 (41 juegos) y 2025-2026 (25 juegos).

En esas dos temporadas, de manera combinada, tuvo promedio de bateo de .258, con 18 carreras empujadas. Su promedio de embasarse fue de .258.

En el país, Martínez ganó reputación como buen receptor defensivo.

Este año jugó en la Liga Mexicana (Bravos de León). En 50 juegos tuvo promedio de bateo de 301 y un promedio de embasarse de .372, con OPS de .753. Disparó nueve dobles, un triple y un cuadrangular.

Las Estrellas tienen en su róster de jugadores activos a los receptores importados Leo Bernal (panameño) y Edgar Quero (cubano).

Hace unos días comenzó a practicar con el club el receptor dominicano Rodolfo Durán.

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