MIREX e INESDYC gradúan a 62 profesionales en Diplomacia y Servicio Consular y Especialidad en Diplomacia Comercial

Santo Domingo de Guzmán. R.D. -El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc), órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), celebró su novena graduación ordinaria de posgrado, en la que 62 profesionales recibieron sus títulos, de los cuales 55 corresponden a la maestría en Diplomacia y Servicio Consular y siete de la Especialidad en Diplomacia Comercial.

Durante la investidura, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, felicitó a los graduandos y les exhortó a asumir con integridad y compromiso las responsabilidades que conlleva esta nueva etapa de su trayectoria profesional, destacando la importancia de poner los conocimientos adquiridos al servicio del país y de traducir su preparación académica en resultados que contribuyan al desarrollo de la República Dominicana.

“La diplomacia exige criterio, sensibilidad y una profunda vocación de servicio. Cada negociación, cada gestión consular y cada oportunidad de cooperación representa una responsabilidad con nuestro país y con las personas a quienes servimos”, expresó el canciller.

La ceremonia, celebrada en el Aula Magna Dr. Eduardo Latorre Rodríguez del INESDYC, estuvo encabezada por el embajador-rector de esa institución, José Rafael Espaillat. Con esta nueva promoción, el número de egresados de ambos programas académicos asciende a 314 profesionales.

Durante el acto de graduación fueron reconocidos Eugenio de Jesús Pérez Adames, por haber obtenido el mayor índice académico de la maestría en Diplomacia y Servicio Consular, y Anna Melissa Fernández Brea, por haber obtenido el mejor desempeño académico en la Especialidad en Diplomacia Comercial.

De igual manera, el INESDYC reconoció a los docentes Pietro Michaelis Mariano de Jesús y Yaquelin Altagracia Inoa Tatis, por su dedicación y contribución al fortalecimiento de la formación académica, así como por promover un ambiente de aprendizaje que estimula la excelencia.

En la ceremonia estuvieron presentes miembros del Consejo Académico del INESDYC; la vicerrectora académica, embajadora Alejandra Liriano; el encargado del departamento de Posgrado, Allen Peña; la encargada del Departamento de Educación Continua, Susana Doñé; la directora de Investigación e Innovación, Milagros Nanita; el encargado de Planificación y Desarrollo, Rafael Marté; la encargada de Extensión y Vinculación, María Agramonte; y la encargada del Departamento de Educación Continua, Susana Doñé.

Además, asistió Juan Viloria Santos, viceministro de evaluación y acreditación de las IES, en representación del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badia.

Además, asistieron embajadores y representantes de misiones diplomáticas acreditadas en el país, miembros del cuerpo consular, representantes de organismos internacionales, viceministros, rectores de universidades aliadas y funcionarios del MIREX y de otras instituciones gubernamentales.

Sobre INESDYC

El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la primera escuela diplomática de las Américas. Inició sus actividades en 1939 y formalizó su labor docente el 13 de octubre de 1942, mediante el Decreto núm. 301.

En 2012 alcanzó la categoría de instituto de educación superior, con reconocimiento nacional e internacional. Su misión es formar, especializar y actualizar de manera integral a los funcionarios del Servicio Exterior dominicano, de la Cancillería y de otras instituciones afines, contribuyendo al cumplimiento de las metas y los objetivos de la política exterior de la República Dominicana.

De igual modo, en el siglo XXI, con la visión de que la formación diplomática en las naciones debe procurar dar las herramientas a sus diplomáticos para transformar el mundo, y no para adaptarse a él.

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