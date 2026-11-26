INABIE inaugura dos módulos de salud bucal en Cabrera y Río San Juan para beneficiar a más de 3,000 estudiantes

María Trinidad Sánchez. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en funcionamiento dos nuevos módulos de salud bucal en los municipios Cabrera y Río San Juan de esta provincia, con el propósito de ampliar el acceso a servicios odontológicos gratuitos para estudiantes del sistema educativo público.

Los módulos están ubicados en el Centro Educativo Leovigildo Rafael Santana, en la comunidad de Abreu, municipio Cabrera, y en el Liceo Antorcha del Futuro, en Río San Juan. Desde estos espacios se brindará atención a los estudiantes de los planteles donde funcionan, así como de otros centros educativos cercanos, para un total de seis escuelas beneficiadas.

El módulo del Liceo Antorcha del Futuro tendrá un alcance de 2,421 estudiantes, mientras que el del Centro Educativo Leovigildo Rafael Santana beneficiará a otros 586, para una población conjunta de 3,007 alumnos. Con la incorporación de estos dos espacios, el INABIE cuenta con 69 módulos odontológicos en funcionamiento en todo el territorio nacional.

Al encabezar la inauguración, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, destacó la importancia de esta iniciativa para garantizar el acceso gratuito a servicios de salud bucal a los estudiantes de la provincia.

“Continuamos ampliando la red de servicio odontológico a todo el país, para acercar los servicios de salud bucal a los estudiantes del sistema público nacional, con lo cual ahorramos recursos a las familias”, expresó.

Los módulos brindan servicios de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y ofrecen tratamientos preventivos, entre ellos, limpiezas dentales, aplicación de flúor, colocación de selladores, educación en higiene oral y cepillado supervisado.

Asimismo, se realizan procedimientos como restauraciones dentales, recubrimientos pulpares y extracciones, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

La directora del Centro Educativo Leovigildo Rafael Santana, Mignolia Reynoso Acosta, y Marta Crisanea Eusebio Acosta, madre de un estudiante beneficiario, destacaron la importancia de los módulos dentales para facilitar los servicios odontológicos gratuitos a estudiantes de la provincia. Asimismo, el director de salud y nutrición del INABIE, Luis Lizardo, expuso los detalles de las iniciativas.

Servicios cercanos

Para ofrecer las atenciones, cada módulo dispone de un sillón odontológico completo, compresor de aire, autoclave para esterilización, cavitador, amalgamador y equipo de rayos X, entre otros recursos necesarios para la realización de los distintos procedimientos.

Con la apertura de estos espacios, el INABIE continúa fortaleciendo su red nacional de atención en salud bucal, acercando los servicios odontológicos a las comunidades educativas y contribuyendo a que más estudiantes reciban atención preventiva y tratamientos oportunos.

Durante la inauguración estuvieron presentes el diputado de la provincia, Stalyn Vásquez; el alcalde municipal de Cabrera, Gabino Fernández; la directora del Distrito Educativo 14-02 de Cabrera, Austria Francisca Bonilla, y el director del Distrito Educativo 14-03 de Río San Juan, Alfredo Burgos.

También participaron directores de centros educativos invitados, representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y el diácono Antonio Polanco, de la parroquia Santa Cruz de Cabrera.

Por el INABIE, también acompañaron al director ejecutivo la encargada del Departamento de Salud, Ana Zabala, y la directora regional, Melania Hiciano Sanz, entre otros colaboradores.

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