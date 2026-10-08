Estrellas contratan jugador del cuadro cubano César Prieto

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas anunciaron este jueves que contrataron al jugador del cuadro cubano César Prieto, como uno de sus importados para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre.

El equipo de la enseña verde dio a conocer la contratación, por medio a despacho de prensa, en la cual explica que Prieto comenzará la temporada con el club.

Con Prieto ya son 11 los jugadores importados anunciados por las Estrellas para la próxima temporada, incluido el lanzador Trevor Bauer, quien tiene programado reportarse al conjunto el 24 de octubre, en condiciones de lanzar pocos días después.

El vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, Ángel Ovalles, explicó que Bauer sustituirá a alguno de los otros 10 jugadores que estarán con el combinado en los primeros días del torneo.

A cada equipo de la Liga Dominicana se le permite un máximo de 10 jugadores importados en su róster.

PRIETO HA JUGADO EN LIDOM

Prieto ha jugado en cada una de las pasadas tres temporadas en la Liga Dominicana (LIDOM), en las dos primeras con las Águilas Cibaeñas y luego con los Leones del Escogido.

En total ha actuado en 54 partidos, todos de Serie Regular. Ha agotado 214 apariciones en el plato y 192 turnos al bate. Su promedio de bateo es de .271, con 7 dobles, 3 triples, 16 carreras empujadas y 31 carreras anotadas. Su promedio de embasarse es .338, con un OPS de .677.

Este año, en los Estados Unidos, el nativo de Cienfuegos (Cuba) actuó en 16 partidos en Grandes Ligas, con los Cardenales de San Luis, para cuyo equipo en Triple A (Memphis) tuvo promedio de bateo de .310 en 85 juegos. Su promedio de embasarse fue de .367 y el OPS fue de .865.

DOS CAMPAÑAS EN MLB

La de esta vez fue su segunda temporada en las Grandes Ligas, donde también actuó en 3 partidos, con los Cardenales, en 2025.

A juicio de Ovalles, Prieto aportará más profundidad al cuadro interior de las Estrellas.

El jugador de 27 años puede defender la segunda base, la tercera base y el campo corto.

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