Escuadrón detectives NYPD persigue ladrones apuñalaron policía del precinto 44; dominicanos sirven en ese cuartel

NUEVA YORK.- Un escuadrón de detectives del Departamento de Policía de esta ciudad (NYPD) busca activamente a dos ladrones violentos que apuñalaron varias veces a un detective fuera de servicio este viernes en El Bronx.

El agente, de 33 años y cuya identidad no fue revelada, se resistió cuando los delincuentes intentaron arrebatarle una cadena de oro que llevaba al cuello, informó la uniformada. El detective herido presta servicio en el precinto 44, ubicado en la calle 169 y la avenida Jerome, en El Bronx, donde también laboran decenas de oficiales dominicanos.

La Policía difundió una fotografía de los sospechosos mientras huían en una motocicleta por la acera, cerca del lugar del incidente. El conductor vestía una sudadera azul y pantalones negros; el acompañante, que iba detrás, tenía el torso desnudo y pantalones negros.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:45 de la tarde, cuando el detective se dirigía a su vehículo estacionado en las inmediaciones del número 3174 de la avenida Rochambeau, cerca de la avenida Bainbridge y la calle 206, en el sector de Norwood, en dicho condado.

Tras la agresión y los delincuentes huir, minutos después, decenas de policías en patrullas iniciaron la persecución. Además, tres helicópteros de la institución sobrevolaron durante más de una hora un área de varios kilómetros cuadrados, que incluyó vías como Gun Hill Road, Jerome, Webster, Grand Concourse, Fordham Road, Valentine y Bainbridge, entre otras.

Hasta el momento no se han realizado arrestos. Tanto el alcalde Zohran Mamdani como la comisionada de Policía, Jessica Tisch, cancelaron la rueda de prensa sobre estadísticas de delincuencia prevista para la tarde de este viernes y visitaron al agente herido en el hospital Jacobi.

Se informó que el detective se encuentra en condición estable. La habitación donde se encuentra es vigilada discretamente por un oficial vestido de civil. El alcalde expresó su confianza en que la Policía identificará y detendrá a los sospechosos para que rindan cuentas ante la justicia.

El NYPD solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782. El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers. nypdonline.org/ o en X a través de @NYPDTips. Las llamadas serán confidenciales.

Visited 1 times, 1 visit(s) today