Es dominicano detective asaltado y apuñalado 7 veces en El Bronx

NUEVA YORK.- El detective de la policia neoyorkina asaltado y apuñalado siete veces el pasado fin de semana en El Bronx por dos delincuentes es el dominicano José Mercedes, de puesto en el precinto policial 44, ubicado en la calle 169 con la avenida Jerome, en El Bronx, donde tambien prestan servicios decenas de agentes quisqueyanos.

Mercedes, quien se encontraba fuera de servicio, se dirigía alrededor de la 1:45 de la tarde el pasado viernes hacia su vehículo estacionado frente al 3174 de la avenida Rochambeau, cerca de la avenida Bainbridge y la calle 206, en el sector de Norwood, en dicho condado, exhibiendo una cadena de oro en su cuello.

Los asaltantes lo vieron y se le avalansaron con el propósito de quitarle la cadena pero se dio un forcejeo momentaneo y en eso uno de los ladrones le propinó las siete estocada, luego le desprendio la prenda de forma violenta, para marcharse luego en una motocicleta.

A los pocos minutos decenas de vehículos policiales se presentaron al lugar, dispersándose por toda el area, así como tres helicoptero de la institucion sobrevolaron durante más de una hora un área de varios kilómetros cuadrados que incluyó vías como Gun Hill Road, Jerome, Webster, Grand Concourse, Fordham Road, Valentine y Bainbridge, entre otras.

El detective Mercedes, oriundo de Nizao-Baní, República Dominicana, fue trasladado de urgencia al Jacobi Medical Center, y ya se encuentra fuera de peligro.

Los asaltantes continuan profugo y un escuadron de detectives los persigue activamente, se informó.

Tanto el alcalde Zohran Mamdani como la comisionada de Policía, Jessica Tisch, visitaron al agente herido en el centro hospitalario. El ejecutivo municipal expresó su confianza en que la Policía detendrá a los sospechosos para que rindan cuentas ante la justicia.

El NYPD solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782. El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers. nypdonline.org/ o en X a través de @NYPDTips. Las llamadas serán confidenciales.

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