Barreras para acceder a la atención médica afectan a latinos en EE. UU., figuran miles de dominicanos

NUEVA YORK.- El temor a la deportación, el costo de los medicamentos y la falta de información médica en español figuran entre las barreras que enfrentan los latinos en Estados Unidos para cuidar su salud, sostiene UC Berkeley (Health Impact Assessment).

Entre los afectados se encuentran miles de dominicanos. Según el Registro Sociodemográfico del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), en territorio estadounidense residen 2.54 millones de quisqueyanos.

En EE. UU. viven 70 millones de latinos, el 20 % de los 349.8 millones de habitantes del país.

El 60 % reside en cinco estados: California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois.

Entre el 17.7 % y el 18 % de los hispanos carece de seguro médico, una de las tasas más altas del país, aunque ha disminuido desde la entrada en vigor de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

A más del 70 % de los latinos que toman medicamentos recetados les preocupa no poder pagarlos; por ello, muchos reducen dosis, omiten tomas o recurren a medicamentos de venta libre.

Aunque muchos hispanos hablan inglés, la escasez de información médica confiable y oportuna en español que tenga en cuenta su contexto cultural les dificulta tomar decisiones informadas sobre su salud.

Además, en la consulta médica suelen malinterpretarse ciertas expresiones con las que los pacientes describen su malestar físico o emocional. Las condiciones varían de un estado a otro, pero persisten problemas comunes que requieren la intervención de las autoridades y un liderazgo coordinado.

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