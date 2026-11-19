NUEVA YORK.- La Fundación Juan Pablo Duarte en esta ciudad y El Nuevo Diario Films exhibirán en el Alto Manhattan “El congresista de todos” (Everybody’s Congressman), un documental sobre la trayectoria de Adriano Espaillat, con la proyección, con el propósito de resaltar los valores cívicos, morales y patrióticos de los dominicanos.

La proyección será gratuita y comenzará a las 3:30 de la tarde, el próximo domingo 6 de diciembre, en el Auditorio de Alumnos del Centro Médico de la Universidad de Columbia, ubicado en el 630 de la calle 168 Oeste, entre Broadway y la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan.

El documental, escrito y dirigido por el cineasta y comunicador Juan Delancer, también repasa la labor de Espaillat en el Senado y la Asamblea del estado de NY, así como en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En 2016, Espaillat se convirtió en el primer dominicoestadounidense elegido a la Cámara de Representantes de EE. UU. También fue la primera persona en llegar al Congreso tras haber vivido en el país como inmigrante indocumentado.

Delancer señaló que la producción reúne recuerdos y logros de él en torno a la idea que da título al documental, «el congresista de todos».

Espaillat, del Partido Demócrata, representa al distrito congresual 13-NY, que abarca los sectores de Harlem, El Barrio, West Harlem, Morningside Heights, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood y Marble Hill, así como parte del noroeste del Bronx.

Según datos de LegisLetter, el distrito cuenta con 778.141 habitantes. Representantes de la comunidad dominicana en NY han destacado la dignidad, el esfuerzo y dedicación con que el congresista ha representado a esos residentes.

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