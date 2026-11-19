NUEVA YORK.- Tras seis horas y media de vuelo entre República Dominicana y Estados Unidos, y más de mil kilómetros recorrido por carretera entre varias ciudades estadounidenses, el expresidente dominicano Leonel Fernández muestra energía y vitalidad tras intensa jornada en EE.UU.

Fernández cumplió un compromiso académico el sábado en Harvard, y encabezó el domingo cuatro encuentros con la comunidad dominicana en Nueva York y Nueva Jersey.

La resistencia física que mostró durante el viaje y el ritmo que mantuvo a lo largo del fin de semana sugieren que está en óptimas condiciones.

Fernández salió el pasado viernes a las 2:30 p. m. del Aeropuerto Internacional de Las Américas a bordo de un vuelo de United Airlines con destino a Nueva York.

Su llegada estaba prevista para las 6:30 p. m., pero las restricciones en el tráfico aéreo obligaron a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Como tampoco pudo aterrizar allí, el avión continuó hasta el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington DC.

Desde Washington DC, Fernández recorrió el viernes en la noche por carretera unos 700 kilómetros hasta la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, en un trayecto de cerca de ocho horas.

Tras cumplir su compromiso académico, salió el sábado por la tarde hacia Manhattan. Este segundo recorrido, de unos 377 kilómetros, le tomó alrededor de cuatro horas.

El domingo por la mañana, el expresidente se reunió en El Bronx con unas 400 personas de distintos sectores de la comunidad dominicana de NYC. Por la tarde se trasladó a Hackensack, Nueva Jersey, donde sostuvo un encuentro con más de un centenar de mujeres.

Esa noche, Fernández encabezó la juramentación de más de 700 nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo (FP) en el condominio Taíno Tower, en Harlem. El acto congregó a unas 1.500 personas. Al finalizar, el expresidente regresó a El Bronx, donde participó en un cóctel privado con empresarios.

El lunes, Fernández pasó la mayor parte del día en las oficinas de Funglode, ubicadas en el 805 de la Tercera Avenida, en Midtown Manhattan. El martes se dedicó a actividades personales. Su regreso a la República Dominicana se efectuó este miércoles.

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