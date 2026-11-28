SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Gregory Polanco conectó cuadrangular solitario y doble, produciendo tres carreras para conducir este viernes el triunfo 7-4 de los bicampeones nacionales Leones del Escogido sobre las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, de esta ciudad.

El estacazo de Polanco frente a Deury Carrasco recorrió 369 pies de distancia por el jardín derecho a una velocidad de salida de 105.3 millas por hora, representando la quinta anotación escarlata.

En tanto, Esmerlyn Valdez remolcó otras dos en el cuarto capítulo con un imparable al central empatando el juego ante Génesis Cabrera cuando los visitantes tenían las bases llenas con dos outs. Más temprano en esa misma entrada, Marco Hernández empujó la primera rayita roja con indiscutible al central frente a Cabrera, también con los sacos llenos.

Hernández impulsó la cuarta vuelta de los melenudos en el quinto acto con otro incogible al central, con el cual llevó a la registradora a Sócrates Brito desde la antesala.

Los escogidistas volvieron a llenar las bases en el octavo contra Luis González, sustituido por Junior Fernández, a quien Polanco le pegó el tubey al jardín izquierdo marcando dos más para los visitantes.

Los locales alcanzaron el plato en el primer inning con un doble de Santiago Espinal al prado derecho remolcando a Luis Liberato, quien volvió a anotar en el tercero desde la antesala con lanzamiento salvaje de A.J. Candelario. En ese mismo episodio, Steward Berroa conectó sencillo, pasó a segunda con lanzamiento desviado y anotó con hit de Liberato al bosque izquierdo. En el noveno, un cuadrangular solitario de Adael Amador por el prado derecho frente a Robinson Martínez representó la cuarta de los cibaeños.

Entre la presentación de Candelario de tres episodios de tres anotaciones y el jonrón a Martínez, el relevo de los bicampeones nacionales limitó a un hit a los santiagueros. Esa labor fue ejecutada por Kenny Hernández (1.0 inning, dos ponches), Hansel Marcelino (1.0, dos ponches), Rolddy Muñoz (1.0), Zabala (1.0, un ponche), Héctor Neris (1.0).

El lanzador ganador fue Hernández (3-1). La derrota fue para Rafael Montero (0-1) al permitir una carrera en 0.2 entradas.

Por los capitaleños, Polanco bateó de 4-2, con jonrón, doble, tres remolcadas, una anotada y transferencia; Hernández, de 5-3, con dos producidas y una anotada; Valdez, de 5-1, con dos impulsadas y una base por bolas; José Marmolejos, de 2-1, con cuatro boletos, y Erik González, de 5-2, con doble y transferencia. Por las cuyayas, Liberato se fue de 4-2 con dos anotadas, una empujada y una base robada, y Amador, de 4-1, con jonrón, una anotada y una producida.

Con la victoria, que corta una racha de seis reveses, el Escogido (18-14) se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que las Águilas (12-20) están al fondo junto a los Toros.

Ambos conjuntos volverán a enfrentarse este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 4:00 de la tarde

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