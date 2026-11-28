SANTO DOMINGO (Licey.com).- El Club Atlético Licey celebró este jueves su acostumbrada cena para conmemorar el Día de Acción de Gracias, junto a sus jugadores importados, entrenadores y miembros de la junta directiva.

El presidente Miguel Guerra Armenteros, lideró el grupo de directivos que asistieron a la actividad. Se hizo acompañar de Miguel Ángel Fernández, expresidente y actual tesorero, Domingo Pichardo, vicepresidente, Jaime Alsina, director, Ricardo Ravelo, director y Tancredo Aybar, director.

«Queremos tomarnos este momento para agradecer por todo lo que nos rodea, la salud, familia y por permitirnos compartir este instante como la gran familia que somos», fueron las palabras de bienvenida de Guerra Armenteros, en nombre de la directiva azul.

Fernando Ravelo Jana, comentarista de tv y exgerente general, tuvo a su cargo la oración que dio apertura al evento.

Miguel Ángel Fernández, expresidente y actual tesorero, así como el dirigente Gilbert Gómez, se expresaron satisfechos de la unión y tradición que une a la gran familia liceísta y auguraron un resto de temporada lleno de hermandad, amor y respeto, lo que ha identificado a la gran familia azul.

Entre los jugadores importados que estuvieron presentes, se encuentran Mike Clevinger, Gabe Mosser, Kody Huff, Humberto Mejía, Vladimir Gutiérrez y Braiden Ward se unieron al grupo de jugadores extranjeros de los Tigres.

La emblemática Rama Femenina, que inició esta tradición hace más de cinco décadas, estuvo representada por su presidenta Doña Mercedes Elmúdesi de Fernández, quien estuvo acompañada de las señoras Matilde Dargam, vicepresidenta, Lil Español de Ravelo, Yadina Vásquez de Guerra y sus hijos Ignacio e Ivette, Natasha Soñé de Aybar, Matilde Nivar de Alsina y Joselyn Baba de Pichardo.

El departamento de operaciones de béisbol estuvo representado por los señores Félix Peguero, asistente especial del gerente, quien se hizo acompañar del director de operaciones de béisbol, Fabio Herrera, así como el señor Fernando Ravelo Jana, actual comentarista del club y Gary Peralta, director del draft.

El evento fue coordinado por la directora de relaciones públicas, la licenciada Cynthia Morillo, quien estuvo asistida por Rosmeilys Mejía y Guaroa Ramírez, y estuvieron presentes los directores de medio Ildefonso Ureña y de prensa, Alex Luna.

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