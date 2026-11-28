Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación para la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, como parte del congelamiento dispuesto por el Gobierno hasta el día 7 de enero del 2027, siempre que el subsidio semanal requerido para no transferir el total de los precios internacionales no supere los RD$1,500 millones.

Para mantener los combustibles congelados durante esta semana el Gobierno destinó RD$402.4 millones, habiendo destinado ya RD$46,145 millones en lo que va de año.

Para esta semana el Gobierno está subsidiando a cada galón de gasoil regular con RD$ RD$57.75, en el gasoil óptimo con RD$ RD$28.00 y al GLP con RD$46.95.

Mientras que el avtur baja RD$27.73, para venderse a RD$275.93 por galón, el kerosene baja RD$29.60, para venderse a RD$312.90, el fuel Oíl #6 baja RD$4.15, para venderse a RD$162.72 por galón y el fuel Oíl #1 baja RD$5.54, para venderse a RD$202.24 por galón.

Esta semana continuaron los ataques a refinerías en el Medio Oriente, vinculados al conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen, generando tensiones en los precios del petróleo intermedio de Texas, el cual repuntó hasta los 84,91 dólares por barril e impacto los precios de los productos derivados, en especial las gasolinas y el gasoil.

Para la semana del 28 de noviembre de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$362.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$317.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$270.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$322.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$275.93 por galón baja RD$27.73.

Kerosene RD$312.90 por galón baja RD$29.60.

Fuel Oíl #6 RD$162.72 por galón baja RD$4.15.

Fuel Oíl 1%S RD$202.24 por galón baja RD$5.54.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.21, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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