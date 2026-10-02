La Telefónica inaugura FeriaCoop 2026 con facilidades de pago para sus socios

La feria se desarrolla de manera presencial del 1 al 4 de octubre en Sambil y estará disponible en modalidad virtual durante todo el mes



Santo Domingo. – La Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica inauguró la XXXV edición de FeriaCoop, un encuentro comercial dirigido a sus socios que se desarrolla de manera presencial del 1 al 4 de octubre en Sambil y que estará disponible en modalidad virtual durante todo octubre.

Bajo el lema «La Estrella eres Tú», la feria reúne a socios, directivos, suplidores y empresas participantes, con una oferta que incluye productos y servicios y distintas alternativas de pago.

Durante el acto de apertura, el presidente del Consejo de Administración de La Telefónica, Guillermo Rotestán, explicó que el lema de esta edición busca destacar el papel de los socios en las decisiones de la cooperativa y reconoció el respaldo de las empresas afiliadas.

“FeriaCoop representa un impulso para nuestra economía cuyo alcance merece ser reconocido. Es fruto de nuestra apuesta por un modelo de economía solidaria que ha demostrado ser eficiente y sólido, y en el que el sector privado también encuentra oportunidades para crecer”, expresó Rotestán.

Tres modalidades de pago

El gerente general de la cooperativa, Juan Carlos Rodríguez, presentó las alternativas de financiamiento disponibles durante FeriaCoop, diseñadas con diferentes plazos y condiciones:

0-0: pago total en diciembre de 2026, sin intereses.

50-50: pago del 50 % en diciembre de 2026, sin intereses, y el 50 % restante en seis meses, con una tasa de interés del 8 %.

30-70: pago del 30 % en diciembre de 2026, sin intereses, y el 70 % restante en 12 meses, con una tasa de interés del 14 %.

“Queremos que cada socio compare alternativas y elija la que mejor se adapte a su presupuesto. Nuestro equipo estará disponible para orientarlo durante todo el proceso”, señaló Rodríguez.

Feria virtual durante todo octubre

Además de la jornada presencial en Sambil, los socios podrán acceder a FeriaCoop de manera virtual durante todo el mes de octubre a través de latelefonica.coop.

La plataforma permite consultar las opciones disponibles, utilizar la función «comprar ahora» y cargar cotizaciones en línea. Los socios también podrán consultar la disponibilidad de productos a través de WhatsApp.

Empresas participantes

Entre las empresas participantes en esta edición figuran Corripio, Sirena, Emely Tours, Arbaje Soni, VisionPlus, Plaza Lama, Tonos y Colores, Autocentro Navarro, Innova Centro, Hair Plus, La Novia de Villa, Kapril, Cosas de Casa, KyG, Electromuebles Lazala, Maya Comercial, Caremax, PM Electromuebles, Bel Home, Muebles Bel y Palacio del Bebé, entre otras.

También participan Nell Solutions, Dale Carnegie, Decorarte Deyanira, ComforMatic, La Para del Tenis, Spring Viajes y Eventos, Cowher Tech, Coway, AR Computadoras y Suministros, Grupo Mathis, Trace International, Reina del Mueble, Coopseguros, Grupo Asencio, Bajaj, Colchones Naco, Royal Prestige, Knowest Computer, OrthoClinic, Farmacia Jimena y Laura Essence Beauty Salon and Supply.

Sobre La Telefónica

La Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica es una institución de economía solidaria sin fines de lucro fundada el 4 de noviembre de 1964. La entidad señala que fue pionera en la afiliación de empresas del sector privado en República Dominicana y que actualmente cuenta con más de 100 empresas afiliadas.

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