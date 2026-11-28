Con una recaudación de 44 millones, 789 mil pesos (44,789,000.00), la Dirección General de

Bienes Nacionales realizó la tercera Subasta Pública del presente año 2026, donde ofertó 138

casos y 41 lotes que constan de: vehículos transferibles, motocicletas para piezas y partes,

chatarras y carrocerías .La actividad se celebró en el Auditorio del Instituto Policial de

Educación Superior (IPES), en Santo Domingo, Distrito Nacional

Al hablar en el acto, el director general de Bienes Nacionales y ejecutivo honorífico del

Consejo Estatal del Azúcar (CEA), doctor Rafael Burgos Gómez, explicó que el desarrollo de

esta subasta es un esfuerzo por transparentar las cosas del Estado dominicano.lo recaudado en esta subasta representa un ingreso al presupuesto del gobierno", dijo el

funcionario. estos recursos representan un aporte a las finanzas públicas y al presupuesto de la nación,

beneficiando las recaudaciones del Estado y contribuyendo a la gestión de las instituciones

correspondientes, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República

y la Dirección General de Impuestos Internos, destacó Burgos Gómez.

El director de Subasta de la Dirección General de Bienes Nacionales, licenciado Nelson Gómez,

explicó que los activos fijos subastados provienen de descargos de diferentes instituciones

públicas, ubicados la carretera Mella y en el MERCA Santo Domingo

Informó que quienes resultaron adjudicatarios, sólo dispondrán de cinco (5) días hábiles, a

partir de la fecha de realizada la subasta, para el pago total de los lotes y casos adquiridos,

mediante cheque certificado a nombre del Tesoro Nacional y de cinco días hábiles adicionales

para retirarlos. Pasado dicho plazo sin realizar el pago, perderán el derecho a retirar el bien

subastado.

La subasta fue presidida por el director general de Bienes Nacionales y honorífico del Consejo

Estatal del Azúcar (CEA) Rafael Burgos Gómez, y se realizó al pregón, con un vendutero público

en presencia de la Comisión de Ventas de BN, un veedor y un notario público, resaltando la

transparencia y el apego a las normas con que se realizan las subastas y todos los procesos en

Bienes Nacionales y el CEA.

En la misma participaron también los subdirectores generales de la DGBN- CEA, funcionarios e

invitados.

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