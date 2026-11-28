El exlanzador de Grandes Ligas resaltó la importancia que tiene para los deportistas escuchar las experiencias de otros que han alcanzado el éxito y valoró positivamente la realización de actividades como el Foro Nacional de Atletas.

“Esta es una iniciativa muy maravillosa. Deberíamos hacer esto más a menudo, porque estoy seguro de que muchos de estos atletas quieren escuchar las experiencias vividas por nosotros que presentamos muchas adversidades en nuestras carreras, para lograr buenos resultados”, refirió Martínez.

El ganador de tres premios Cy Young en Las Mayores motivó a los jóvenes a ser persistentes y mantenerse confiados ante los desafíos que se les presenten en sus carreras.

“Queremos que sigan saliendo buenos atletas y que entiendan el compromiso que tienen con su carrera, con el país y sus familiares. Si aman lo que hacen, harán todo lo necesario para honrarlo y motivarse a trabajar diariamente”, añadió.

El II Foro Nacional de Atletas del COD, celebrado en el salón La Mancha del hotel Barceló, Lina, se enfocó en el desarrollo de un amplio programa que incluyó la participación de protagonistas directos en diferentes áreas, los cuales contaron sus experiencias y vivencias.

Esto tuvo como propósito inspirar y motivar a las nuevas generaciones de atletas para que puedan tener un enfoque directo en el camino que ya están construyendo como atletas de alto rendimiento.

El presidente de la Comisión de Atletas del COD, Luisito Pie, destacó que alrededor de 200 atletas, entrenadores y representantes de federaciones deportivas nacionales acudieron a la actividad, y señaló que el propósito es promover el desarrollo integral de los deportistas.

“Como comisión pretendemos que la dirigencia deportiva entienda que esto es un trabajo en conjunto y que no somos un sindicato, ya que venimos a ser un aliado de las federaciones, desde el Comité Olímpico, en favor de los atletas, y que necesitamos a todos para poder impactar, velar por sus intereses, por sus derechos, pero que el desarrollo integral y todo eso debe ser de la mano de las federaciones”, dijo Pie.

El foro también tuvo como disertantes al extoletero Nelson Cruz, a los líderes deportivos Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, y Garibaldy Bautista, titular del COD. De igual modo, participaron el principal ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), el empresario Felipe Vicini, y el técnico Bernardo “Tony” Mesa.

También disertaron los medallistas panamericanos Wander Mateo y Yuderqui Contreras, el medallista de oro olímpico de Beijing 2008 Félix Díaz, el entrenador de atletismo José Rubio y los comunicadores Miralba Ruiz y Frank Camilo. El empresario Raymond Rodríguez, de GBC; Fernando Geraldino, de SeaBoard, y la mercadóloga Olga Torres.

Los panelistas expusieron y debatieron temas de interés para los atletas, entre ellos, la importancia de la preparación académica para después de concluida la vida deportiva.

De igual modo, abordaron los principales temas que afectan a los deportistas en la actualidad, así como sus derechos, deberes y los beneficios que pueden alcanzar durante sus carreras y la importancia del manejo de su figura ante los medios y como marca personal.