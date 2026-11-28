BATALLA ELECTORAL FORTALECE SU EQUIPO PERIODÍSTICO CON NUEVOS COLABORADORES Y SEGMENTOS ESPECIALIZADOS

La propuesta televisiva de Roberto Monclus incorpora análisis sobre género y política, mediciones electorales en las calles, seguimiento a la dinámica interna del PRM y reportes especiales desde Estados Unidos.

SANTO DOMINGO, RD. – El programa Batalla Electoral, que produce y conduce el periodista y abogado Roberto Monclus por Su Mundo TV, continúa fortaleciendo su propuesta periodística con la integración de nuevos colaboradores y la puesta en marcha de segmentos especializados que amplían su cobertura de la realidad política y electoral dominicana de cara a las elecciones de 2028.

Entre las nuevas incorporaciones sobresalen tres espacios que buscan aportar perspectivas diferentes a la discusión pública: Batalla Electoral Género, bajo la responsabilidad de la joven periodista Yamilex Galan; Termómetro Electoral, conducido por el mercadólogo y comunicador William Correa, y el seguimiento a la dinámica interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que estará a cargo de la periodista Yahaira Sánchez.

El segmento Batalla Electoral Género abordará la participación femenina en los partidos políticos, los espacios de representación y las principales instancias de poder. En su primera entrega, Yamilex Galan presentó los aportes de las tres mujeres que han ocupado la Vicepresidencia de la República Dominicana, destacando que todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la anhelada paridad en los espacios de decisión.

Por su parte, William Correa tendrá a su cargo Termómetro Electoral, una novedosa dinámica de medición de preferencias políticas mediante simulacros de votación en distintos sectores, barrios y provincias del país. La iniciativa utilizará urnas y boletas para conocer cuáles figuras políticas generan mayor empatía entre los ciudadanos y recoger sus preferencias de cara al proceso electoral de 2028.

«Será una experiencia novedosa para nuestra televisión y las plataformas digitales. Queremos salir al encuentro de la gente, escuchar sus opiniones y presentar mediciones que permitan conocer cómo se mueve la simpatía política en los diferentes territorios», explicó Monclus, productor general del espacio.

La próxima semana se integrará la periodista Yahaira Sánchez, quien tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento al proceso interno del Partido Revolucionario Moderno, particularmente a los movimientos, aspiraciones y acontecimientos relacionados con sus primeras elecciones internas previstas para el 3 de octubre de 2027.

«Yahaira conoce muy bien las estructuras del partido oficialista. Su incorporación representa una inyección importante para nuestra propuesta periodística especializada en temas políticos y electorales. Será nuestra perremeóloga», expresó Monclus.

REPORTES ESPECIALES DESDE ESTADOS UNIDOS

La estructura periodística también se fortalece con la participación del veterano periodista y analista político Jhonny Arrendel, residente en Estados Unidos, quien ofrece una mirada crítica y objetiva sobre la agenda política, económica y social de la comunidad dominicana en esa nación.

Arrendel desarrolla reportajes, entrevistas y sondeos con líderes políticos, representantes comunitarios y ciudadanos dominicanos residentes en territorio estadounidense, especialmente en Nueva York, para recoger sus inquietudes sobre la situación migratoria, económica y social, así como sus expectativas sobre el futuro de República Dominicana.

«Nuestro objetivo es que, mediante los reportajes de Jhonny Arrendel, las autoridades dominicanas puedan conocer y reaccionar ante las inquietudes de una comunidad que tiene una importancia extraordinaria para la economía nacional. Basta señalar que, según las estadísticas del Banco Central, República Dominicana recibió US$11,866.3 millones en remesas durante 2025, y que Estados Unidos constituye el principal país emisor. Por eso queremos darle voz a esa comunidad, conocer sus preocupaciones y recoger sus expectativas sobre el presente y el futuro del país», expresó Roberto Monclus.

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

El equipo de trabajo se complementa con María Teresa Peña, responsable de presentar diariamente las principales noticias políticas de la jornada, y José Ariel Rodríguez Llanos, quien cada lunes comparte informaciones, detalles y acontecimientos de la actividad política que muchas veces escapan a la atención de la opinión pública y de los grandes medios de comunicación.

UNA PROPUESTA PERIODÍSTICA EN EXPANSIÓN

Batalla Electoral es una producción de dos horas diarias del periodista y abogado Roberto Monclus, transmitida de lunes a viernes por Su Mundo TV, Canal 101 de Claro, además de su distribución a través de las plataformas digitales y redes sociales.

Monclus destacó el respaldo recibido de los ejecutivos de Multimedios Su Mundo, particularmente de su CEO, el doctor Ismael Reyes Cruz, quien ha expresado su satisfacción con el desarrollo y la puesta en escena del proyecto.

«El doctor Ismael Reyes Cruz nos ha reiterado que contamos con todo su respaldo logístico para continuar llevando cada día contenidos interesantes, plurales y de calidad a nuestros televidentes y usuarios de las plataformas digitales. Agradecemos esa confianza y asumimos el compromiso de seguir fortaleciendo esta propuesta», expresó.

Con estas incorporaciones, Batalla Electoral amplía su cobertura, diversifica sus contenidos y apuesta por un periodismo político y electoral que combine análisis, investigación, participación ciudadana, mediciones en el territorio y seguimiento permanente a los protagonistas de la carrera hacia 2028.