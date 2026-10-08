EGE Haina, empresa dominicana galardonada con el Premio OLACDE a la Excelencia Energética 2026

Santo Domingo. – La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) fue reconocida con el Premio OLACDE a la Excelencia Energética 2026 durante la XI semana de la energía, convirtiéndose en la única empresa dominicana galardonada en esta edición, por el desarrollo de Esperanza Renovable, la primera central híbrida renovable a gran escala del Caribe.

El premio fue recibido por José A. Rodríguez, gerente general de EGE Haina, en presencia del ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, Joel Santos, y del secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo.

Con 200 MW de capacidad instalada, Esperanza Renovable integra generación solar y eólica en un mismo complejo y constituye una apuesta de EGE Haina por incorporar soluciones que contribuyen a fortalecer la seguridad energética y a avanzar hacia una matriz eléctrica más diversificada y sostenible.

“Este complejo de generación eólica y solar representa una contribución relevante a la seguridad energética y la sostenibilidad de la República Dominicana”, expresó Rodríguez al recibir la distinción.

Entre sus principales aportes, el proyecto permite reducir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos y la exposición de la economía a las variaciones de los precios internacionales, mejorar la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para recibir energía renovable de manera eficiente y contribuir a la descarbonización de la matriz eléctrica nacional.

A partir de 2027, Esperanza Renovable será complementada con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 200 MWh, que aportará mayor resiliencia y flexibilidad al sistema eléctrico nacional y fortalecerá la integración de generación renovable.

Para EGE Haina, el reconocimiento también pone en valor una trayectoria de más de 15 años impulsando la transición energética mediante la diversificación, la inversión y el desarrollo de proyectos renovables de gran escala.

“Contar con 576 MW de generación renovable instalada evidencia nuestra decisión de convertir las oportunidades que ofrecen nuestros recursos naturales en soluciones concretas para el desarrollo sostenible”, destacó Rodríguez.

El gerente general de EGE Haina agradeció a OLACDE y a su Comité Evaluador por la distinción y reafirmó el compromiso de la empresa de continuar desarrollando proyectos que aporten energía confiable y sostenible al país.

“Este reconocimiento nos confirma que estamos avanzando en la dirección correcta y nos compromete a seguir impulsando proyectos que aporten energía confiable y sostenible, para el fortalecimiento del sistema eléctrico de nuestro país y de nuestra región”, concluyó.

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