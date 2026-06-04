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EconomiaEléctricasZona Sur

Edesur mejora la continuidad y calidad del suministro en Azua

PERIODICO PRIMICIAS4 de junio de 2026
2 1 minuto de lectura

AZUA. Con el objetivo de mejorar la continuidad y calidad del suministro, Edesur Dominicana instaló tres transformadores de distribución en el sector Quisqueya II, en Azua.
Los equipos, con capacidad de 25 kilovoltios-amperios (kVA) y que sustituyen a otros existentes, fueron puestos a funcionar dos en la calle Guayacanes esquina calle Rafael Ortíz y uno en la calle La Escuela.
Con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en la zona la distribuidora busca redistribuir de manera más eficiente la carga eléctrica, optimizar el desempeño de la red y reducir el riesgo de futuras averías.
Los trabajos forman parte del compromiso de Edesur Dominicana de optimizar el sistema de distribución eléctrica y fortalecer la confiabilidad de la red, a fin de ofrecer un servicio más confiable y eficiente a sus clientes

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