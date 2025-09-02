EDENORTE desmantela conexiones ilegales en operativos de reducción de pérdidas en varias provincias

Santiago. – La Dirección de Reducción de Pérdidas de EDENORTE Dominicana informó sobre la realización de operativos de desmantelamiento de conexiones ilegales en distintas localidades de la región Norte, donde se constató de un consumo de tres mil kilovatios hora (kWh) de energía, equivalentes a un importe de RD$30,840.00.

Estas acciones forman parte del plan institucional para garantizar un servicio eléctrico justo y sostenible, combatiendo el fraude energético y fortaleciendo la eficiencia en el sistema.

En la provincia María Trinidad Sánchez, en el sector Matancita, fue detectado un hotel que operaba sin contrato, con un consumo de 150 kWh, equivalente a RD$1,542.00. El cálculo anual de esta energía habría representado un consumo de 1,800 kWh con un importe estimado de RD$18,504.00.

En el sector El Mango, provincia Duarte, fueron desmanteladas cinco viviendas que también carecían de contrato. Estas registraban un consumo de 750 kWh, con un importe de RD$7,710.00. El cálculo anual ascendería a 9,000 kWh, para un valor estimado de RD$92,520.00.

Asimismo, en la provincia Hermanas Mirabal, en el play del sector El Muerto, se desmanteló otra conexión ilegal con un consumo de 150 kWh, equivalente a RD$1,542.00, lo que en el año habría representado 1,800 kWh por un importe de RD$18,504.00.

En el sector Loma Alta, Cabrera, también en Hermanas Mirabal, fueron desmanteladas doce viviendas sin contrato, con un consumo conjunto de 1,800 kWh, equivalente a RD$18,504.00. El cálculo anual asciende a 21,600 kWh, para un importe de RD$222,048.00.

En Cenoví, provincia Duarte, se detectó un transformador operando sin contrato, con un consumo de 150 kWh valorado en RD$1,542.00. El consumo anual estimado sería de 1,800 kWh, por un importe de RD$18,504.00.

El balance de los operativos refleja un consumo de 3,000 kWh, con un importe de RD$30,840.00. En términos anuales, la energía estimada asciende a 36,000 kWh, lo que representa un valor económico de RD$370,116.00.

EDENORTE destacó que estas acciones buscan garantizar la sostenibilidad financiera del servicio eléctrico, reducir pérdidas, y asegurar que cada usuario pague de manera justa por la energía que consume. La institución también exhortó a la ciudadanía a regularizar su contrato eléctrico, recordando que el fraude energético afecta la calidad del servicio y constituye un delito penado por la ley.

“Seguiremos trabajando de manera permanente en la detección y eliminación de conexiones ilegales, fortaleciendo la cultura de pago y mejorando la calidad del suministro en la región Norte”, señaló la Dirección de Reducción de Pérdidas.