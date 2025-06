Economista Franklin Vásquez advierte sobre los riesgos de seguir postergando la reforma fiscal en RD

SANTO DOMINGO. – El economista Franklin Vásquez lanzó una severa advertencia sobre la

situación fiscal de la República Dominicana, asegurando que el país está cayendo en una

“trampa fiscal” de la cual será muy difícil salir si no se ejecuta de forma urgente una reforma

tributaria integral.

Según explicó, la falta de voluntad política para asumir ese compromiso está llevando al Estado

a una situación insostenible, caracterizada por bajo nivel de inversión pública, elevado

endeudamiento, gasto corriente descontrolado y una estructura impositiva regresiva que

castiga a los sectores más vulnerables.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el periodista Manuel Jiménez

en el programa Propuesta de la Noche, transmitido por los canales 52 y 22 de Teleimpacto,

donde Vásquez abordó de manera extensa y crítica los principales desafíos de la economía

dominicana, destacando que el gobierno no ha sido inteligente en la gestión del gasto ni en la

planificación fiscal, lo que compromete el futuro económico del país.

A juicio del economista, el gasto de inversión, clave para dinamizar la economía y generar

bienestar social, ha sido sistemáticamente sacrificado frente al gasto corriente.

Señaló que mientras se continúa pagando salarios, servicios y compromisos administrativos,

las inversiones en infraestructura —carreteras, escuelas, hospitales y acueductos—

permanecen en niveles históricamente bajos, posiblemente cerrando este año por debajo del

2 % del PIB, una cifra alarmante para un país en desarrollo.

Vásquez explicó que, aunque el endeudamiento es necesario en economías deficitarias, lo

preocupante es que los préstamos que contrae el Estado no se destinan a proyectos

productivos, sino a cubrir gastos recurrentes, lo cual solo incrementa la presión sobre las

finanzas públicas sin generar retornos.

“Si tomas prestado y lo usas para pagar nóminas y servicios, estás hipotecando el futuro del

país sin crear capacidades nuevas”, enfatizó.

En su análisis, el experto también criticó la baja presión tributaria del país, una de las más

reducidas de América Latina, y recordó que todos los candidatos presidenciales en 2020

reconocieron la urgencia de una reforma fiscal.

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha concretado ninguna iniciativa seria en ese sentido. “El

temor al costo político está paralizando decisiones fundamentales. Pero lo que se está

sacrificando no es solo la inversión, sino la sostenibilidad fiscal del país”, advirtió.

Vásquez propuso que el gobierno aproveche el año 2025 —único período con viabilidad

técnica y política antes de que se active de nuevo la maquinaria electoral— para presentar una

propuesta de reforma tributaria junto al presupuesto del 2026.

De no hacerlo, sostiene que se habrá perdido una oportunidad crucial, y que el país seguirá

atrapado en una espiral de deuda creciente, deterioro de los servicios públicos y pérdida de

credibilidad ante los organismos internacionales.

El economista también instó a revisar de manera estructural el gasto público, incluyendo la

eliminación de privilegios a partidos políticos y legisladores, así como la racionalización de

exenciones fiscales que benefician desproporcionadamente a grandes empresas.

“No se puede seguir sosteniendo una empleomanía política que no produce y un sistema

tributario que favorece a los que más tienen. Si no corregimos eso, la redistribución del ingreso

seguirá siendo una promesa vacía”, concluyó.