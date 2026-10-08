Economista Darys Estrella advierte que “el miedo es uno de los mayores riesgos financieros en tiempos de crisis»

Santo Domingo. Revista Contacto, a través de su plataforma Contacto Talks, realizó la conferencia magistral “Navegar la Incertidumbre: cómo liderar, prosperar e invertir en tiempos de crisis”, impartida por la reconocida ejecutiva financiera, conferencista y consultora, Darys Estrella Mordán.

Durante su intervención, Estrella compartió herramientas y estrategias para enfrentar entornos de alta complejidad e incertidumbre, ofreciendo una visión práctica sobre cómo tomar decisiones acertadas en momentos de crisis tanto a nivel personal como empresarial.

La economista, reconocida por su trayectoria de alto nivel en Wall Street y por convertirse en la primera mujer en dirigir una bolsa de valores en Latinoamérica, presentó una hoja de ruta basada en tres pilares fundamentales: fortalecer la resiliencia operativa de los negocios, estructurar y proteger el patrimonio utilizando las herramientas del sistema financiero formal, y mantener la calma ejecutiva y el liderazgo humano cuando el entorno exige tomar decisiones difíciles.

Durante la conferencia, enfatizó que uno de los mayores riesgos en períodos de incertidumbre es paralizarse por miedo.

“El peor error que se puede cometer en momentos de crisis es la inacción impulsada por el miedo”, afirmó.

Asimismo, explicó las diversas alternativas de inversión disponibles en el mercado local y resaltó la importancia de actuar a tiempo para construir y proteger el patrimonio familiar o empresarial.

Estrella exhortó a los asistentes a acercarse a las instituciones financieras y aprovechar los servicios de asesoría que estas ofrecen, con el objetivo de conocer las herramientas disponibles y diseñar estrategias alineadas con sus metas financieras de corto, mediano y largo plazo.

Como parte de su presentación, compartió una guía práctica orientada a la planificación financiera, identificando acciones concretas que pueden implementarse de manera gradual para fortalecer la estabilidad económica y avanzar hacia los objetivos personales y corporativos.

Con esta conferencia, Contacto Talks concluyó su ciclo 2026, reafirmando su compromiso de promover espacios de reflexión y conversación sobre liderazgo, desarrollo profesional, innovación y temas de impacto para la sociedad y el sector empresarial.

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