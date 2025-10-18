Diez años de prisión para hombre por intento de homicidio en el sector Capotillo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras demostrar el Ministerio Público la responsabilidad penal de un hombre en un intento de homicidio en perjuicio de otro, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a diez años de prisión al procesado por el hecho ocurrido el 20 de enero de 2020 en el sector Capotillo.

El procesado responde al nombre de José Rafael Martínez Martínez (Chiquito). Las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por las fiscales litigantes Cynthia Bonetti y Carlenny Camilo, fueron acogidas como buenas y válidas por el tribunal.

Las investigaciones establecieron que el citado día, alrededor de las 8:15 de la noche, en la calle 42, número 112, callejón Rubén Darío del referido sector, Martínez Martínez atacó a la víctima que estaba en su residencia junto a su esposa. Sin mediar palabras, el agresor realizó varios disparos, causándole heridas en distintas partes del cuerpo, para luego huir del lugar.

El Ministerio Público calificó los hechos como tentativa de homicidio voluntario, en violación a los artículos 2, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, dispuso que José Rafael Martínez Martínez cumpla la condena impuesta en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.