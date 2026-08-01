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Ministerio de Justicia inicia proceso para instalar Oficiales de Derechos Humanos en los centros penitenciarios

PERIODICO PRIMICIAS1 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo RD. – Una comitiva encargada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, realizó un recorrido por los centros de corrección Haras Nacionales, ubicado en Villa Mella, y Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra. Fue integrada por Noel Sued Canahuate, viceministro de Derechos Humanos; Juan Dionicio Rodríguez, viceministro de Políticas Públicas; Sandra Fernández, directora de Políticas Penitenciarias y Correccionales; Scarlett Batista, analista de la Dirección de Políticas Penitenciarias y Correccionales; y Yaque Alberto Pujals, auxiliar administrativo del Viceministerio de Derechos Humanos.

 

Las visitas tuvieron como propósito realizar un levantamiento de las condiciones de ambos centros penitenciarios y de la situación de las personas privadas de libertad, de cara a la inminente implementación de la iniciativa de Oficiales de Derechos Humanos ante el Sistema Penitenciario y Correccional, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y de promoción de una cultura de respeto a los derechos fundamentales.

 

Los centros Haras Nacionales y Las Parras forman parte de los establecimientos priorizados para la ejecución de esta iniciativa del Ministerio de Justicia.

 

Los Oficiales de Derechos Humanos tendrán como misión velar por la protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, así como del personal penitenciario, administrativo, los familiares y las personas que visitan los centros. Su labor estará orientada al monitoreo permanente de las condiciones de los recintos, la identificación de situaciones que requieran intervención y la elaboración de informes técnicos, los cuales serán remitidos al Ministerio de Justicia para la adopción de las medidas correspondientes.

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