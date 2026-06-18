Caso Coral y Coral 5G: defensa anuncia recurrirá condena

La defensa de uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G anunció que está a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14-08-2026, para proceder con las vías recursivas, conforme establece la normativa.

El equipo legal del imputado, integrado por los abogados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, sostiene que demostrará que su defendido no cometió los hechos que se le endilgan y que la Corte de Apelación valorará de manera precisa las pruebas de cargo y de descargo, las cuales conducirían a la absolución de su representado.

El tribunal de primer grado impuso condenas que, en los principales casos, alcanzan hasta 20 años de prisión. La decisión fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años antes de dictarse sentencia de fondo, abarcando etapas que incluyeron la investigación, las medidas de coerción, la presentación de la acusación y el desarrollo del juicio de fondo.

Destacan que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y que estas solo adquieren firmeza cuando se conoce el recurso de casación.

El equipo legal se limitará a esperar la decisión íntegra para proceder con su análisis y la posterior interposición del recurso de apelación, conforme indicó

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