Primicias, junio 2026, temática encendida en actualidad RD y el mundo, oposición reclamando gobierno retire plan fiscal sometió al Congreso Nacional, Magín lo rechaza, secretario ONU en el país, condena judicial a generales caso Coral, otros temas

Por Marcelo Florián

(Redacción Central de Primicias)

Los opositores reclamando que el gobierno retire el plan fiscal que sometió al Congreso Nacional, el senador Omar Fernández reclamando una indexación salarial hasta RD$ 52,000, los industriales reclamando la protección a la producción nacional en el plan fiscal del gobierno, la oposición acusando al gobierno de introducir una reforma fiscal, el caso Jet Set enviado a un juicio de fondo con la acusación de homicidio involuntario, las elecciones para escoger las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el gobierno hablando ahora de plan fiscal con crisis y sin crisis, el Medio Oriente en la temática del G-7 la comision bicameral estudiando el plan fiscal que la semana pasada anunció el gobierno, una presunta red acusada de desviar recursos en el Instituto Oncológico del Cibao, a traves del fraude y la corrupción;el desplome del turismo en Cuba, la presencia en el país del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con una amplia agenda; los reclamos de los agrónomos y de los jueces, el sector empresarial reaccionando sobre la reforma fiscal, la sonada muerte de Marky Abraham García Gil, durante una persecución en un sector de La Vega, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el de mayor importancia en los últimos días, son temas de actualidad en República y el mundo en las últimas veinticuatro horas.

Otros temas de actualidad son:

La condena a 20 años de prisión al mayor general Adan Cáceres Silvestre, declarado culpable en un entramado de corrupción administrativa en perjuicio del Estado, también fueron condenados a esa pena el general Juan Carlos Torres Roboiu y el coronel policial Rafael Núñez de Aza

La sentencia sobre el caso Coral, definida como ejemplar por el magistrado Wilson Camacho

El robo de RD$ 4,500 millones en perjuicio del Estado provocó una sentencia judicial por el caso Coral esta madrugada en un tribunal colegiado del Distrito Nacional

El ministro de Hacienda rechazando retirar el plan fiscal tras el anuncio de paz entre Irán y Estados Unidos

El PLD rechazando el proyecto fiscal oficialista

Las elecciones de 2028 en Estados Unidos, la batalla de los demócratas y republicanos

El gobierno tratando de incrementar considerablemente las recaudaciones con el impuesto a las transferencias en el sistema financiero dominicano

Carlos Amarante Baret rechazando la reforma fiscal

Una denuncia sobre una campaña contra las cooperativas

El tráfico de niños haitianos investigado en Chile

La inauguración de un boulevard de la salud en Haina, encabezada por el presidente Luis Abinader

El alza en los precios de la canasta familiar

La muerte de un raso de la Policía Nacional en Nagua

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